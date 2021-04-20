Умер брат актрисы Полины Максимовой

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Анна Васильева
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Звезда сериала «Деффчонки» рассказала подписчикам в Instagram о трагедии, которая случилась в ее семье.

Фото, видео: Instagram @polinamax

Звезда сериала «Деффчонки» Полина Максимова поделилась с подписчиками в Instagram печальной новостью. 16 апреля 2021 года из жизни ушел ее двоюродный брат Алексей.

Сначала девушка опубликовала в ленте микроблога фото церкви с подписью: «16.04.2021…». Затем в разделе сторис знаменитость разместила снимок почившего родственника, которому 20 апреля исполнилось бы 35 лет.

Друзья и поклонники выразили свои соболезнования Полине Максимовой в комментариях под публикацией в ленте.

«Наши соболезнования. Сил и объятий близких», — написал музыкант Антон Лаврентьев.

«Соболезную! Светлая память вашему братику»;

«Светлая память Алексею. Ему было бы 35 сегодня, такая энергия была в нем, такая душа открытая»;

«Тоже в 2017-м брата потеряла, было 29 лет ему… До сих пор не верю. Сил вам пережить. Крепитесь», — отметили пользователи сети.

Instagram @polinamax

Полина Максимова стала популярна, благодаря сериалу «Деффчонки». 9 апреля актриса отметила девять лет со дня премьеры проекта. Девушка поблагодарила всех, кто принимал участие в съемках.

Ранее 5-tv.ru писал, что Дарья Мороз рассказала о смерти мамы Марины Левтовой в аварии.

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