🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 21 апреля, для всех знаков зодиака

Ежедневный гороскоп на 5-tv.ru: сегодня, 21 апреля, Луна в знаке Лев благоприятствует активным и энергичным действиям. Попытка воплотить почти любой замысел приведет к желаемым результатам при наименьших затратах сил. Кроме того, можно смело отправляться в долгое путешествие.

♈ Овен

У всех нас были взлеты и падения, мы все так или иначе переживали расставание и горечь утраты. Но не делайте поспешных выводов о своей судьбе и не оглядывайтесь все время назад. Вам следует быть более открытым. Помните, каждое утро перед вами чистый холст и только вы решаете, что появится на нем к вечеру.

Космический совет: живите каждым днем, не обращая внимания на прошлые ошибки.

♉ Телец

После усердной работы необходим полноценный отдых. Не лишайте себя возможности отложить дела на потом и немного расслабиться, даже если вы близки к цели. Сделайте перерыв, Тельцы. Дайте своему телу и уму время отдохнуть. А после приступайте к новым свершениям.

Космический совет: отдохните как следует, чтобы завершить начатое.

♊ Близнецы

Бывают моменты, когда мы чувствуем, что определенная глава в нашей жизни закончилась. Однако все же не можем с ней расстаться и надеемся, что еще что-то изменить. Это сильно тормозит вашу жизнь, Близнецы. Найдите в себе силы отпустить прошлое и вы будете удивлены тому, как все начнет налаживаться.

Космический совет: отпустите прошлое и позвольте событиям развиваться своим чередом.

♋ Рак

У всех есть внутренний компас, который помогает нам понять, что мы делаем правильно, а что нет. Поэтому наблюдайте за тем, что вы чувствуете, Раки. Принимайте сегодня решения, руководствуясь внутренним голосом и интуицией.

Космический совет: примите решение, руководствуясь своей интуицией.

♌ Лев

Иногда мы активно делаем что-то, а иногда нас одолевает лень — это нормально. Временами нужно ничего не делать, чтобы понять, как и куда двигаться дальше. Не корите себя за безделье. Возможно, ваши тело и разум требуют отдыха, чтобы восстановиться после стресса.

Космический совет: не корите себя за безделье, дайте организму восстановиться.

♍ Дева

Не все происходит так, как мы ожидаем. Определенные люди и ситуации играют роль «спускового крючка» в нашей жизни, давай нам возможность лучше понимать самих себя. Не бойтесь перемен — они помогут вам обрести гармонию и спокойствие.

Космический совет: не бойтесь перемен — они приведут вас к лучшей жизни.

♎ Весы

Мы все оцениваем людей, когда впервые встречаемся с ними. Причем нередко мы осуждаем их за то, что они живут как-то иначе. Это всего лишь условности, Весы. Осознание того, что все мы в душе братья и сестры, поможет вам наладить контакты с разными людьми. Попробуйте смотреть на окружающих без ярлыков и стереотипов — так вы найдете настоящих друзей.

Космический совет: посмотрите на окружающих вас людей без предрассудков.

♏ Скорпион

Вам не нужно расстраиваться из-за всего, что говорят о вас окружающие. Вы обладаете многими прекрасными качествами — любовь, доброта, сострадание, сочувствие и открытость. С их помощью можно изменить даже самые сложные отношения. Откройте себя миру, докажите окружающим, что они были не правы на ваш счет.

Космический совет: будьте открыты к людям, покажите им свою доброту и любовь.

♐ Стрелец

Иногда мы становимся главными героями жизни и вершим свою судьбу, а иногда нам не остается ничего другого, кроме как наблюдать за событиями со стороны и не иметь возможностей что-то изменить. Сейчас именно такой период. Признайте, что некоторые обстоятельства сильнее вас, и перестаньте с ними бороться. Посмотрите, что из этого выйдет. Вы со всем справитесь, если немного измените тактику, Стрельцы.

Космический совет: перестаньте бороться с обстоятельствами, которые сильнее вас.

♑ Козерог

Порой все получается с первого раза, и жизнь как будто идет нам навстречу, а иногда добиться желаемого невероятно сложно. Вселенная как будто указывает нам путь — этому суждено сбыться, а вот это не твоя история. Иногда стоит остановиться и проанализировать, что происходит с вами прямо сейчас. Может быть, не нужно идти дальше?

Космический совет: подумайте, чего вы хотите на самом деле.

♒ Водолей

Кажется, вы через чур сильно себя накручиваете. Бывает, что ситуация кажется гораздо более серьезной, чем она есть на самом деле. Спросите совета у друзей, возможно, что вы слишком много думаете о том, что не заслуживает такого внимания, Водолеи. Близкие люди помогут найти вам выход из любой ситуации.

Космический совет: обратитесь к друзьям за советом.

♊ Рыбы

Вашему развитию сейчас мешают старые обиды и травмы. Чтобы двигаться вперед — нужно распрощаться с грузом прошлого. Обратитесь за помощью к специалисту, он поможет вам найти себя и правильный путь. Пора встретиться со своими демонами лицом к лицу и победить их.

Космический совет: избавьтесь от обид и травм прошлого, чтобы двигаться вперед.

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