Международная реакция на послание Путина Федеральному собранию
Мировая пресса также отмечала, что президент РФ уделил много внимания теме борьбы с пандемией коронавируса.
Фото: ТАСС / Метцель Михаил
Послание президента РФ Владимира Путина Федеральному собранию было посвящено в большей степени борьбе с коронавирусом и социально-экономическим проблемам внутри России. Такую оценку речи главы государства дали в зарубежных СМИ.
Так, BBC отмечает, что более получаса своего обращения к парламенту российский лидер посвятил восхвалению солидарности граждан страны в непростых условиях пандемии. Все это происходило на фоне обострения напряженных отношений с Западом из-за ситуации на Украине, а также новостей об отбывающем тюремное заключение Алексее Навальном, отмечает издание.
«Он потратил более 30 минут на борьбу России с COVID-19, восхваляя социальную солидарность миллионов людей в пандемию. Но в прошлом Путин также использовал эту возможность, чтобы посылать сигналы за границу», — пишет BBC.
Французское издание L’orient-le jour отметило, что отдельное внимание российский политик уделил теме вакцинации от коронавируса. Путин призвал граждан своей страны сделать прививку, чтобы коллективный иммунитет сформировался уже к осени.
«Однако эти оптимистические слова Владимира Путина прозвучали на следующий день после опасений мэра Москвы Сергея Собянина, который констатировал ухудшение эпидемиологической ситуации в российской столице», — отмечают авторы статьи.
Владимир Путин хочет обеспечить рост реальных доходов жителей своей страны, пишет французская газета Mediapart. Это направление было объявлено приоритетным в преддверии выборов в нижнюю палату парламента РФ. В частности, Путин объявил о мерах оказания помощи семьям с детьми.
Другое французское издание, BFM, обратило внимание на предупреждение со стороны российского лидера, обращенное к зарубежным партнерам. По мнению авторов статьи, говоря об обвинениях в адрес Москвы, Путин не привел конкретных примеров того, что противопоставляет его США и ЕС.
«Предупреждая тех, кто сочтет „наши благие намерения слабостью“, он выразил надежду, что „ни у кого не возникнет идея перейти красную черту с Россией“», — пишет СМИ.
Бельгийское издание Le Vif отметило то, как российский лидер осудил молчание Запада по поводу сообщений о том, что он назвал «попыткой государственного переворота» в Белоруссии. По словам Путина, за рубежом «все заявляют, что вообще ничего не происходит».
Австрийское издание Kleine Zeitung увидело в послании президента РФ угрозу для стран Европы. Статью, посвященную этому событию, журналисты назвали: Путин угрожает Западу: будет «отбиваться быстро и трудно».
«Список спорных моментов между Россией и Западом становится все длиннее и длиннее, и обе стороны демонстрируют свою военную мощь. В своем обращении к народу глава Кремля пригрозил не переходить „красные черты“ России», — говорится в материале.
Ежегодное послание президента РФ Федеральному собранию состоялось в 17-й раз. В его ходе глава государства описал основные направления внутренней и внешней политики страны, а также дал ряд поручений парламенту. Большая часть его речи в этом году была посвящена социально-экономическому блоку. Ранее 5-tv.ru писал, какие пособия поручил выплачивать Владимир Путин.
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