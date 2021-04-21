Какие пособия поручил выплачивать Владимир Путин?

В рамках оглашения 17-го послания Федеральному собранию президент РФ Владимир Путин поручил подготовить целостную систему мер поддержки семей с детьми. Проект должен быть закончен в срок до 1 июля.

Глава государства акцентировал внимание на том, что необходимо поддержать детей, растущих в неполных семьях либо в семьях, где родители разведены и один из них имеет право на алименты.

«С 1 июля текущего года детям в возрасте от восьми до 16 лет включительно, растущим в таких семьях, будет назначена выплата. Ее размер в среднем по стране составит 5650 рублей. Задача — свести к минимуму угрозу бедности для таких семей», — подчеркнул Путин.

Президент РФ также указал на необходимость поддержать беременных женщин, которые оказались в сложных условиях. Сообщалось, что им будут выплачивать по 6350 рублей в месяц.

«Предлагаю провести еще одну единовременную выплату семьям, где растут дети школьного возраста. А именно — по десять тысяч рублей на всех школьников. Более того, распространить эту меру на будущих первоклашек», — заявил глава государства.

Он отметил, что выплаты должны быть произведены не позднее середины августа 2021 года, чтобы родители успели подготовить малышей к обучению.

Владимир Путин также предложил установить выплаты на каждого ребенка от рождения до трех лет в размере 11300 рублей в месяц в среднем по стране. Инициатива касается семей с низким уровнем дохода.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в рамках оглашения послания Федеральному собранию президент РФ Владимир Путин призвал россиян пройти вакцинацию от коронавируса.