Армин Лашет, кандидат на пост канцлера Германии: Кто такой и чего от него ждать?

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Ольга Петровиченко
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Биография и политический курс кандидата на пост канцлера Германии.

Армин Лашет, кандидат на пост канцлера Германии: Кто такой и чего от него ждать?

Фото: globallookpress.com © Kay Nietfeld

Армин Лашет стал председателем Христианско-демократического союза Германии. Политика считают преемником Ангелы Меркель. Выборы нового канцлера пройдут уже этой осенью. 5-tv.ru выяснил, кто такой Армин Лашет и чего ждать России в случае его избрания на пост главы Германии.

Биография Армина Лашета

Армин Лашет родился 18 февраля 1961 года в Ахене в католической семье шахтера и домохозяйки. Фамилия Лашет имеет французские корни, но ударение в ней ставится на первый слог. Отец мальчика позже получил второе образование и стал директором начальной школы. Кроме Армина в семье подрастали трое младших сыновей.

В подростковом возрасте Армин заинтересовался журналистикой. Будущий политик был редактором школьной газеты. После окончания школы Армин Лашет поступил в университет, где изучал право. Но и тогда он писал статьи и работал на радио.

Армин Лашет сотрудничал с университетскими газетами и прошел курс по журналистике на частной мюнхенской радиостанции. Позже он стал корреспондентом, главным редактором и главой издательства. Тем не менее дальнейшую судьбу Армин Лашет связал не с журналистикой, а с политикой. 

В юности Армин Лашет увлекался журналистикой. Фото: globallookpress.com © Rolf Vennenbernd

Из какой партии Армин Лашет

В 1979-м Армин Лашет вступил в Христианско-демократический союз (ХДС), который в то время был одной из самых мощных политических партий в стране. В 2008-м Лашет стал членом правления партии ХДС. Затем последовала должность депутата бундестага, министра земли Северный Рейн-Вестфалии (самой густонаселенной территории. — Прим. ред.) и, наконец, председателя партии ХДС. 

Армин Лашет вступил в партию Христианско-демократического союза в 1979-м. Фото: globallookpress.com © Henning Schacht

Каковы шансы Армина Лашета на победу

Политологи считают, главенство в ХДС может оказаться для Лашета решающим фактором в выборах в бундестаг осенью 2021-го. Известно, что эта должность часто подразумевает выдвижение на пост канцлера. Однако политологи напоминают, что рейтинг ХДС сегодня низок как никогда из-за коррупционного скандала.

В 2021-м в прессу просочилась информация, что член ХДС Николас Лебел заработал до 250 тысяч евро на комиссии от закупки защитных масок китайского производства. Однопартийцы жестко раскритиковали чиновника и ему пришлось подать в отставку.

Подпорченная репутация ХДС рискует худшим образом сказаться на результатах выборов для Лашета. Но эксперты отмечают, что политику может сыграть на руку образ «милого увальня». Хотя работавшие с ним люди утверждают, что внешность Лашета обманчива.

Отношение Армина Лашета к России

Политологи окрестили Армина Лашета «преемником» Ангелы Меркель. Политик считается ярым сторонником политики канцлера. В СМИ пишут, что избрание Лашета для России наиболее предпочтительно. Несмотря на то, что немецкий чиновник критически высказывался насчет правления Владимира Путина, в то же время он заявил, что Россия необходима миру для разрешения многих вопросов.  Лашет единолично выступил против выхода Германии из договора по строительству «Северного потока — 2».

Армин Лашет выступает за диалог в Россией. Фото: globallookpress.com © Marius Becker

Политологи отмечают, что Лашет изначально активно выступал за конструктивный диалог России и Германии. Возможно, избрание Лашета на должность канцлера станет лучшим вариантом для России. Однако делать точные прогнозы о том, чего ждать России от Армина Лашета на должности канцлера пока рано.

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