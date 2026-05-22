В Афганистане опровергли сведения об отмене минимального возраста для замужества

В Афганистане не отменили закон, устанавливающий минимальный возраст девушек для замужества. Об этом сообщил пресс-секретарь верховного лидера страны Забиулла Моджахед в интервью порталу Ariana news.

Он пояснил, что принятый закон регулирует раздельное проживание супругов и разводы. При этом данное решение не противоречит шариату, как утверждают некоторые несогласные. Критика исламских законов, по словам Моджахеда, — явление не новое, и на нее не стоит обращать внимания. А сообщения об отмене минимального возраста для вступления в брак девушек — вымысел.

Право на опеку несовершеннолетних имеют отцы и дедушки при условии отсутствия у них психических расстройств, наркотической зависимости и инцидентов, связанных с проявлением жестокости. Также важно, чтобы они не принимали решения, касающиеся детей, основываясь на плачевном финансовом состоянии.

Кроме того, был принят закон, запрещающий выдавать девушек замуж без их согласия.

«Это решение не означает предоставление неограниченного разрешения людям, а вынесено для облегчения работы судов страны, чтобы судьи могли легче принимать решения в подобных случаях», — пояснил пресс-секретарь верховного лидера.

До этого в ряде СМИ появилась информация о том, что в Афганистане отменили минимальный возраст для вступления девушки в брак. Утверждалось, что их могли выдать замуж после наступления половой зрелости.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что в афганской провинции Герат введены новые ограничения для женщин. Теперь им запрещено посещать больницы, рынки и государственные учреждения без бурки — элемента верхней одежды, полностью скрывающего тело.

