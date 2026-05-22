Анна Сорока об атаке ударе ВСУ по колледжу в ЛНР: прекрасно знали, куда целились

Уполномоченный по правам человека в ЛНР Анна Сорока заявила, что удар Вооруженных сил Украины по Старобельскому профессиональному колледжу был не случайным, а целенаправленным. Свою оценку она озвучила в эфире информационной службы «Вести».

По словам омбудсмена, это подтверждает анализ материалов, которые распространяют украинские средства массовой информации.

«Они прекрасно знали, куда целились», — подчеркнула Сорока.

Напомним, ранее глава ЛНР Леонид Пасечник сообщил, что жертвами атаки БПЛА стали 39 человек, есть погибшие. В момент удара в зданиях колледжа находились 86 подростков.

