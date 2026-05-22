«От всего сердца соболезнуем их близким»: Львова-Белова о жертвах теракта ВСУ

Дарья Орлова
Трое получивших травмы находятся в тяжелом состоянии.

Удар ВСУ по колледжу в ЛНР число жертв и погибших состояние

Фото: VK/Леонид Пасечник/pasechnik_li

Атака ВСУ на колледж в ЛНР

Львова-Белова сообщила о жертвах удара по колледжу в ЛНР

Четыре человека погибли после атаки беспилотников на общежитие Старобельского профессионального колледжа Луганского педагогического университета в Луганской Народной Республике. Об этом сообщила уполномоченный при президенте России по правам ребенка Мария Львова-Белова.

По ее данным на 12:00, во время удара в здании находились 86 детей в возрасте от 14 до 18 лет, а также один взрослый. Ранения различной степени тяжести получили 35 несовершеннолетних. Восемь пострадавших доставлены в медицинское учреждение, состояние троих врачи оценивают как тяжелое.

«От всего сердца соболезнуем их близким», — написала Львова-Белова в Telegram-канале.

Детям предоставляют медицинскую и психологическую поддержку. На территории учебного заведения продолжают работать спасатели, врачи и сотрудники правоохранительных органов. По словам детского омбудсмена, специалисты ведут поисковые работы, несмотря на сохраняющуюся угрозу повторной атаки беспилотников.

На место происшествия прибыла уполномоченный по правам ребенка в ЛНР Инна Швенк. Она находится на связи с пострадавшими детьми и их родственниками, чтобы оказать необходимую помощь. Львова-Белова также сообщила, что федеральный аппарат поддерживает контакт с регионом.

Следственный комитет России возбудил уголовное дело о террористическом акте после удара по гражданскому объекту. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

