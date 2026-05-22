«Должен ответить»: Пасечник об атаке ВСУ на колледж и общежитие в ЛНР

Пасечник: Киев обязан ответить за удар по колледжу и общежитию в ЛНР

Глава Луганской Народной Республики (ЛНР) Леонид Пасечник потребовал привлечь к ответственности киевский режим после удара Вооруженных сил Украины (ВСУ) по общежитию педагогического колледжа в Старобельске. Атака произошла ночью, когда в здании находились студенты.

По словам руководителя региона, целью беспилотников стал объект, в котором отдыхали учащиеся филиала Луганского педагогического университета. Пасечник подчеркнул, что произошедшее было направлено против мирных жителей, в том числе детей.

«Ночью в Старобельске произошел беспрецедентный акт бесчеловечного отношения к мирным жителям. Если быть точным, то к детям. Был нанесен удар по общежитию, в котором в общем-то спали, отдыхали студенты филиала Луганского педагогического университета. <…> Я думаю, что за это киевский режим однозначно должен ответить», — заявил Пасечник.

В результате удара здание общежития оказалось почти полностью разрушено. Точные данные о числе жертв и раненых, как уточнил глава республики, должны быть представлены после окончания поисково-спасательной операции.

На территории колледжа задействованы сотрудники МЧС, бригады скорой помощи, медики и психологи. Кроме того, для приехавших к учащимся родителей организовали пункт временного размещения.

«Сейчас на месте работает МЧС, работает, безусловно, скорая помощь, работают медики, работает психологическая помощь. Развернут пункт временного размещения прибывших родителей. Все, что можем — делаем. Ситуацию держу на контроле», — подчеркнул Пасечник.

По последним данным, после атаки пострадали 40 человек. Восемь раненых, среди которых есть пациенты в тяжелом состоянии, госпитализировали. Пятиэтажное строение обрушилось до уровня второго этажа, под завалами могут находиться до 18 человек.

Следственный комитет России возбудил уголовное дело о террористическом акте. После произошедшего также началась подготовка обращений в Организацию Объединенных Наций и Организацию по безопасности и сотрудничеству в Европе.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.