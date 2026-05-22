Ждем прогрева: когда в России начнется купальный сезон

Синоптик Позднякова: купальный сезон в России начнется не раньше середины июня
Купальный сезон в России в этом году может начаться раньше обычного благодаря устойчивому теплу. Однако до полноценного купания еще далеко, так как стоит дождаться прогрева воздуха и водоемов. Об этом в беседе с «Известиями» сообщила ведущий специалист «Метеоновостей» Татьяна Позднякова.
«По традиции в средней полосе России купальный сезон можно начинать на следующий день после Троицы. Это устоявшийся ориентир, связанный с климатическими особенностями. В 2026 году праздник приходится на 31 мая, а значит, условная дата начала сезона — 1 июня», — заявила синоптик.
Она также отметила, что обычно купальный сезон открывается тогда, когда вода прогреется до 16-17 градусов. Однако эксперт пояснила, что при таких показателях возможно лишь окунание, а не плавание.
По ее словам, комфортное купание возможно при температуре 19-22 градуса. При этом Позднякова добавила, что из-за неустойчивой погоды в конце весны — начале лета кратковременное потепление лишь ненадолго прогревает водоемы. По этой причине в Центральной России купальный сезон начнется не раньше середины июня.
Специалист подчеркнула, что выводы о старте купального сезона можно будет сделать в конце мая, когда появятся готовые прогнозы на июнь.
