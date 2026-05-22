В Старобельске возобновили поисковые работы на месте обрушения общежития
Под завалами могут находиться до 18 человек, число раненых выросло до 40.
Фото: МЧС России
В Старобельске Луганской Народной Республики спасатели вновь приступили к разбору завалов обрушившегося здания общежития колледжа. Об этом 22 мая сообщили в оперативных службах.
Количество пострадавших при ударе Вооруженных сил Украины увеличилось до 40 человек. Восемь из них, в том числе пострадавшие с тяжелыми травмами, госпитализированы. Пятиэтажное здание обвалилось вплоть до второго этажа. Под обломками, по уточненным данным, могут находиться еще до 18 жителей.
Следственный комитет России возбудил уголовное дело по статье «Террористический акт» (ч. 3 ст. 205 УК РФ).
Председатель комитета по развитию гражданского общества и уполномоченный по правам человека в РФ Яна Лантратова сообщила, что Россия готовит официальные письма в ООН и ОБСЕ. Она также призвала западные страны ответить за действия Украины.
