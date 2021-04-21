Не ожидали? В США удивились содержанию послания Путина Федеральному собранию

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Алина Потёмкина
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Заокеанские зрители были готовы к самым худшим сценариям, памятуя нестабильную обстановку в мире.

Не ожидали? В США удивились содержанию послания Путина Федеральному собранию

Фото: ТАСС / MAXIM SHIPENKOV

Тема:
Послание Путина ФС РФ 2021

По ту сторону океана ждали послания Владимира Путина Федеральному собранию ничуть не меньше, чем внутри России. Однако западные зрители остались разочарованы содержанием речи российского лидера, так как ожидали услышать в ней угрозы, а не конструктивные предложения о решении внутренних проблем страны. Об этом пишет The New York Times.

Авторы статьи отмечают, что на границе России с Украиной якобы сосредоточились около ста тысяч российских военнослужащих, а президент Украины открыто предупреждал о риске прямого военного столкновения. В это время для аналитиков оказалось совсем неожиданным внимание Путина к внутренним проблемам своей страны.

«Некоторые аналитики предположили, что господин Путин может использовать свое ежегодное обращение к нации, чтобы озвучить предлог для ввода войск в Украину. Но этот сценарий не осуществился, даже несмотря на то, что огромное военное присутствие России у границ Украины не подавало никаких признаков ослабления», — пишут американские обозреватели.

Также они отметили отсутствие упоминаний об Алексее Навальном, к которому приковано внимание западных СМИ.

«Вместо этого господин Путин посвятил большую часть своего выступления внутренним вопросам, признавая недовольство россиян тяготами пандемии», — отмечается в статье.

Послание Владимира Путина Федеральному собранию в этом году действительно в основном было посвящено внутренней повестке. Глава государства поблагодарил граждан за то, как мужественно они выстояли удары пандемии коронавируса, а также подробно рассказал о мерах поддержки, которые государство готово оказать людям. Отдельное внимание было уделено помощи семьям с детьми и молодым матерям.

Ранее 5-tv.ru публиковал международную реакцию на послание Владимира Путина Федеральному собранию 2021.

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