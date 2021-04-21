Погребняк заявила о проблемах с наркотиками у брата Дани Милохина

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Егор Измалкин
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Жена известного футболиста рассказала о разрыве деловых отношений с блогером Ильей Милохиным.

Погребняк заявила о проблемах с наркотиками у брата Дани Милохина

Фото: Instagram @_ilya_milokhin_

Звезда TikTok Илья Милохин в скором времени ляжет в реабилитационную клинику из-за проблем с наркотиками. Об этом заявила Мария Погребняк, продюсирующая блогера, на своей странице в Instagram.

По ее словам, в последнее время юноша вел себя очень странно — мог не приехать на съемки, у него возникали недопонимания с ребятами из тикток-хауса PopStar.

«О слове „семья“ пришлось забыть, когда он нам сказал, что больше не хочет жить в доме и просто собрался и куда-то уехал. Мы до последнего пытались наладить с ним контакт», — поделилась Погребняк.

Дошло до того, что он сорвал концерт своей группы «Не говори маме» — Милохин попросту не стал выходить на сцену.

«Оказалось, что он вновь начал употреблять запрещенные вещества. Больно? Честно, да. В ближайшее время Илья ложится на реабилитацию в клинику, я максимально постараюсь вновь ему помочь», — отметила Мария.

Instagram @mariapoga_

Подписчики призвали Погребняк не оставлять юного шоумена в беде, ведь у него была сложная судьба.

«Психотерапевт ему нужен, много боли и обиды в нем»;

«Мария, помогите! Он хороший парень»;

«Не бросай его, поддержка ему нужна», — написали в комментариях.

Илья Милохин — старший брат другого популярного тиктокера Дани Милохина. Оба они росли в детском доме, а затем в приемной семье. Позже стали известными благодаря блогам в соцсетях. В последнее время братья не общаются из-за личных разногласий.

Ранее 5-tv.ru писал, что Илья Милохин намекнул на чувства к замужней Погребняк.

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