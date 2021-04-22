«Поцеловались один раз»: певец Юлиан ответил на слухи о свадьбе с Вовк

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Алексей Хитров
Эксклюзив 2 645

Ранее на серьезный роман с исполнителем намекнула сама легендарная телеведущая.

«Поцеловались один раз»: певец Юлиан ответил на слухи о свадьбе с Вовк

Фото: ТАСС / Новодережкин Антон

Певец Юлиан заявил, что один поцелуй при встрече — это еще не повод говорить о свадьбе. Так он прокомментировал информацию о его возможном браке с телеведущей Ангелиной Вовк.

«Если люди поцеловались один раз — во время передачи поздоровались, то это еще не означает, наверно, свадьбы», — сказал Юлиан 5-tv.ru.

Певец также дал понять, что не хочет раскрывать подробности своих отношений с 78-летней телеведущей, и сказал, что не понимает, почему его вообще об этом спрашивают.

«Я вас умоляю, давайте мы не будем… Мне просто все звонят, я ничего пока не понимаю, о чем вообще идет речь», — заявил исполнитель.

Фото, видео: Instagram @radio_julian; 5-tv.ru

В свою очередь телеведущая буквально отмахнулась от комментариев о своей свадьбе с Юлианом, дав понять, что это всего лишь домыслы журналистов.

«Господи, ну что вы ко мне обращаетесь? Обращайтесь к желтой прессе», — заявила Вовк в интервью 5-tv.ru.

Фото, видео: ТАСС / Мальгавко Сергей; 5-tv.ru

Как ранее сообщал 5-tv.ru, знаменитая телеведущая Ангелина Вовк не исключила, что в скором будущем обретет семейное счастье с мужчиной значительно моложе ее. На съемках программы «Прямой эфир с Андреем Малаховым» ее заметили в компании 47-летнего певца Юлиана, который оказывал ей недвусмысленные знаки внимания. Вовк призналась, что у них с исполнителем весьма серьезные отношения.

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