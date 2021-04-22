Знаменитая телеведущая Ангелина Вовк не исключила, что в скором будущем обретет семейное счастье с мужчиной значительно моложе ее. На съемках программы «Прямой эфир с Андреем Малаховым» 78-летнюю телеведущую заметили в компании 47-летнего певца Юлиана, который оказывал ей недвусмысленные знаки внимания.

Так, мужчина трепетно ухаживал за Ангелиной Михайловной, подавая ей руку, принося воду, а потом и вовсе не сдержался и начал ее целовать. Телеведущая, в свою очередь, не скрывала удовольствия от ухаживаний Юлиана, и призналась, что у них весьма серьезные отношения.

«Юлиан очень галантный мужчина. Мы с ним знакомы уже почти 30 лет. Он всегда мне нравился, но тогда другое было время. Мы думали только о работе. Ни на что другое времени не оставалось. А сейчас — другое дело», — цитирует Вовк «Собеседник».

Телеведущая намекнула, что не исключает даже брака с исполнителем.

«А почему нет? Я не такая старая, а он не такой молодой! С Юлианом мне комфортно», — заявила Вовк.

Ранее у телеведущей несколько лет продолжался роман с 52-летним историком музыки Михаилом Куницыным. Дело даже близилось к свадьбе, но торжество так и не состоялось. В свою очередь Юлиана связывали отношения с певицей Анастасией, однако сейчас, по его словам, они только друзья.

Как ранее сообщал 5-tv.ru, ясновидящая предсказала телеведущей Ангелине Вовк и ее избраннику Михаилу Куницыну долгую жизнь в браке.