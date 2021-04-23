«Нас останется четверо»: Макеева добилась переезда сына своего жениха в Москву

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Алина Потёмкина
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Мать детей бизнесмена заявила, что актриса становится уже даже не разлучницей, а разрушителем ее жизни.

Фото, видео: Instagram @makeevan, svetamalkova

В доме Анастасии Макеевой ожидается прибавление — старший сын ее жениха от предыдущего брака решился переехать в Москву к отцу. Об этом не без горечи сообщила экс-супруга Романа Малькова в своем аккаунте в Instagram.

«Такое ощущение, что я в прошлой жизни перешла дорогу Макеевой, и сейчас она прет как бульдозер, разрушая все. И ее статус разлучницы переходит в статус разрушителя! Она очень много аудиосообщений присылала старшему сыну, чтобы он переехал в Москву! И завтра нас остается уже четверо. Андрей переезжает к папе и Макеевой…» — написала Светлана Малькова.

Instagram @svetamalkova

Подписчики стали поддерживать женщину и уверять ее, что все в ее жизни скоро наладится, стоит только дать себе передышку. Некоторые предрекали скорый крах союзу Макеевой с Мальковым.

«Чем больше детей к ним переедет, тем быстрей они разойдутся!»

«Светлана, подождите немного, все станет на круги своя! Вопрос времени!»

«Любви вам, и пусть поскорее придет настоящий мужчина в вашу жизнь!» — желали подписчики.

Конфликт между Анастасией Макеевой и экс-супругой ее жениха длится уже несколько месяцев. Артистку начали осуждать в сети, когда выяснилось, что ее молодой человек оставил в Словении семью с четырьмя детьми. Актриса долго пыталась оправдаться и даже предлагала дружбу экс-супруге возлюбленного, но потерпела фиаско.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как Анастасия Макеева раскрыла скандальную переписку о старшем сыне своего жениха.

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