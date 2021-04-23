В 35 моложе, чем в 18: саратовская Мальвина поразила фанатов фото из паспорта

Блогер из TikTok с ником mallvina0, кажется, раскрыла секрет вечной молодости. Анна — так зовут девушку — опубликовала на своей странице в соцсети фото из паспорта, на котором ей 18 лет, а после показала, как выглядит сейчас. Почти 23 тысячи подписчиков Мальвины из Саратова поразились тому, что за 17 лет она ни капли не постарела. Многие, как и сама блогер, сочли, что она даже стала выглядеть моложе.

TikTok @mallvina0

Анна увлекается косплеем и макияжем. Она часто меняет образы и порой ее трудно узнать в новом амплуа. Поэтому некоторые фолловеры предположили, что, вероятно, тиктокер просто знает, как с помощью косметики и фильтров «освежить» внешность. Другие же настаивали, что саратовская Мальвина прекрасна и по-девичьи стройна, потому что выиграла в генетической лотерее и тщательно следит за собой.

К слову, сегодня уже не модно молодиться и скрывать свой возраст. Борьба с эйджизмом набирает обороты такие же мощные, как и бодипозитивное движение. Среди мировых знаменитостей много зрелых женщин, которые не только не стесняются морщин, но и пользуются бешеной популярностью у противоположного пола. Днем они играют с внуками, а вечерами зажигают на танцах с молодыми кавалерами. Ранее 5-tv.ru рассказывал о самых «горячих» красотках Голливуда в возрасте.