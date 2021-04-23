Алана Мамаева развелась с мужем-футболистом Павлом Мамаевым. Об этом звезда написала на своей странице в Instagram. Поводом для расторжения отношений послужили измены спортсмена своей супруге.

10 марта Мамаева объявила о разводе с мужем-футболистом Павлом. На своей странице в Instagram модель опубликовала фото с капельницей и сделала громкое заявление.

«Мы разводимся! Разводимся мирно и без скандалов! Я не претендую на раздел имущества, не прошу алименты, разрешаю видеть детей в любое время дня и ночи. Все по обоюдному желанию! Считайте это официальным заявлением! Адвокаты уже работают! Надеюсь, больше у вас не будет вопросов», — писала тогда супруга спортсмена.

В начале весны Алана Мамаева сообщила подписчикам в Instagram, что уличила мужа в измене с испанкой. Позже предполагаемая любовница Ирен Гарсия заявила, что намерена судиться с Аланой. Она оказалась моделью и адвокатом.

Саму Мамаеву на следующий день, 3 марта, после скандала нашли в бессознательном состоянии в московской квартире и экстренно госпитализировали. Чтобы попасть внутрь, сотрудникам МЧС пришлось вскрывать дверь. Выяснилось, что причиной инцидента с супругой полузащитника ФК «Ростов» Павла Мамаева стало отравление. 9 марта, Алана сообщила, что поправилась. Однако в тот же день испанская модель Ирен Гарсия опубликовала фото положительного теста на беременность.

Сейчас же о своем разводе модель сообщила неочевидно. Она сделала репост в Instagram нескольких сообщений своего адвоката Валентины Перебякиной.

«И только позже, когда утихнут эмоции, ты задашься вопросом — а правильно ли я поступила, может нужно было сделать по-другому? Но стряхнув нахлынувшие мысли, ты поняла, что другого быть не могло. <…> Это тебе чистый лист. Только не начинай писать той же ручкой и тем же почерком, хорошо?» — написала Перебякина.

В свою очередь Алана Мамаева написала слова благодарности своей защитнице в суде.

«Лучшая моя. Спасибо за сегодняшний процесс», — написала модель на своей странице в соцсети.

Брак с футболистом ФК «Ростов» является вторым для Аланы Мамаевой. В первый раз она вышла замуж за трехкратного чемпиона мира по кикбоксингу Александра Липового. От него модель родила сына Алекса. Вторым супругом модели стал футболист Павел Мамаев. В браке появилась на свет дочь Алиса.

Имя Павла Мамаева прогремело на всю страну осенью 2018 года. Пьяные футболисты Мамаев, его друг Александр Кокорин и еще два их спутника напали и избили водителя ведущей Первого канала Виталия Соловчука. Инцидент произошел у гостиницы «Пекин» в Москве. После этого компания отправилась в кафе, где дебоширы избили стулом чиновника Минпромторга.

История получила широкую огласку. Было возбуждено уголовные дела по статьям «Хулиганство» и «Побои». Позже обвинение было переквалифицировано по статье «Умышленное причинение легкого вреда здоровью».