Алана Мамаева развелась с мужем-футболистом Павлом Мамаевым
В начале марта модель сообщила фанатам, что уличила мужа в измене с испанкой. После этого ее экстренно госпитализировали.
Фото, видео: РИА Новости / Владимир Астапкович; Instagram @alana_mamaeva
Алана Мамаева развелась с мужем-футболистом Павлом Мамаевым. Об этом звезда написала на своей странице в Instagram. Поводом для расторжения отношений послужили измены спортсмена своей супруге.
10 марта Мамаева объявила о разводе с мужем-футболистом Павлом. На своей странице в Instagram модель опубликовала фото с капельницей и сделала громкое заявление.
«Мы разводимся! Разводимся мирно и без скандалов! Я не претендую на раздел имущества, не прошу алименты, разрешаю видеть детей в любое время дня и ночи. Все по обоюдному желанию! Считайте это официальным заявлением! Адвокаты уже работают! Надеюсь, больше у вас не будет вопросов», — писала тогда супруга спортсмена.
Сейчас же о своем разводе модель сообщила неочевидно. Она сделала репост в Instagram нескольких сообщений своего адвоката Валентины Перебякиной.
«И только позже, когда утихнут эмоции, ты задашься вопросом — а правильно ли я поступила, может нужно было сделать по-другому? Но стряхнув нахлынувшие мысли, ты поняла, что другого быть не могло. <…> Это тебе чистый лист. Только не начинай писать той же ручкой и тем же почерком, хорошо?» — написала Перебякина.
В свою очередь Алана Мамаева написала слова благодарности своей защитнице в суде.
«Лучшая моя. Спасибо за сегодняшний процесс», — написала модель на своей странице в соцсети.
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