Словакия намерена опубликовать договор закупки вакцины «Спутник V» без согласия РФ

В Минздраве Словакии анонсировали публикацию текста договора о закупке российской вакцины «Спутник V», из-за которой в правительстве страны разразился скандал. Новый глава ведомства Владимир Ленгварский подчеркнул, что произойдет это вне зависимости от того, согласна РФ на разглашение сведений или нет.

«Соглашение опубликуем, дальнейшая информация будет известна после выражения своей позиции российской стороной», — заявил государственный деятель.

В пресс-службе РФПИ на это заявление оперативно отреагировали.

«Мы не против того, чтобы Словакия опубликовала контракт на поставку „Спутника V“. Разумеется, для сравнения следовало бы опубликовать и контракт на поставку вакцины Pfizer. Опираясь на данные о реальном применении, Венгрия заявила, что „Спутник V“ работает лучше, чем Pfizer. Может и контракт на поставку „Спутника V“ тоже лучше?» — заявили в Фонде.

«Экономика сегодня» напоминает, что несколько месяцев назад ныне уволенные премьер-министр Словакии Игорь Матович и глава Минздрава Марек Крайчи заказали партию «Спутника V», не поставив в известность коллег в правительстве и даже президента страны Зузану Чапутову. Первые надеялись как можно скорее привить граждан безопасной и высокоэффективной вакциной от коронавируса, однако остальные государственные деятели оказались против этого. Лидер страны, в частности, утверждала, что без одобрения европейского регулятора, не разрешит эксплуатировать препарат.

На фоне ожесточенных споров и конфликтов некоторые члены правительства Словакии приняли решение протестировать «Спутник V» в неустановленных лабораториях. Эксперты Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) указали иностранцам, что это нарушает все имеющиеся договоренности и потребовали вернуть неиспользованные материалы, чтобы они могли спасти жизнь другим людям.

В Словакии ответ услышали, но решили действовать по-другому, начав с публикации договора о купле-продаже партии товара. Это якобы является «ключевым моментом» в решении спорной ситуации. В Братиславе подчеркнули, что Россия в курсе планов относительно оглашения текста документа. В своей речи Ленгварский отметил, что после этого будет ждать реакции от Москвы «максимум несколько дней».

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Евросоюзе признали «опоздание» с одобрением вакцины «Спутник V».