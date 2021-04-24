Пропавшую подлодку ВМС Индонезии нашли на глубине 850 метров

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Алиса Маркова
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Субмарину спустя три дня после исчезновения удалось обнаружить в водах близ Бали благодаря сканированию дна.

Пропавшую подлодку ВМС Индонезии нашли на глубине 850 метров

Фото: Wikimedia

Пропавшую подлодку ВМС Индонезии «Нангала» нашли на глубине 850 метров. Об этом сообщил начальника штаба Военно-морских сил страны. Субмарину спустя три дня после исчезновения удалось обнаружить в водах близ Бали благодаря сканированию дна.

Сегодня также стало известно, что на затонувшей подводной лодке закончился запас кислорода. По приблизительным расчетам это произошло около 23 часов пятницы, 23 апреля.

Позже поступили данные о том, что в ходе поисково-спасательной операции были обнаружены обломки пропавшей субмарины, в частности, детали торпедного аппарата, емкость для смазки перископа и молитвенные коврики членов экипажа. Официального сообщения о гибели экипажа пока информация не поступала.

Ранее 5-tv.ru писал, что подводная лодка ВМС Индонезии KRI Nanggala 402 с 53 людьми на борту пропала без вести в ходе учений 21 апреля. Судно исчезло примерно в 100 километрах к северу от острова Бали. Известно, что оно участвовало в торпедных испытаниях.

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