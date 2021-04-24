Астропрогноз для всех знаков зодиака на неделю с 26 апреля по 2 мая

Астролог Сергей Седашёв в беседе с 5-tv.ru рассказал о том, что общий фон предстоящей недели будет содержать много нетерпеливости и беспокойства. Как будто хочется разом избавиться от всего надоевшего, но при этом пугает возможность столкнуться с новым и неизведанным. Хочется чего-то нового и свежего, но и старые обязательства дают о себе знать и крепко держат. Все это может касаться как общей ситуации вокруг, так и деловой и личной сферы.

Из позитивного — большой прилив сил и энергии, которые хорошо будет направить на занятия спортом и другую полезную активность, чтобы максимально нейтрализовать влияние негативных энергий.

Овен — гороскоп на неделю

Овнам предстоит в целом позитивная неделя. Вы способны нести возложенную на вас ответственность, и справляетесь с ней лучше, чем обычно. В том числе вы готовы строить стратегические планы и следовать им. Воспользуйтесь этим временем, чтобы зарекомендовать себя ответственным и надежным человеком.

Телец — гороскоп на неделю

Тельцам предстоит очень насыщенная неделя. Вы испытываете особый подъем и расцвет романтических чувств. Тяга к удовольствиям и наслаждениям могут порой выходить за допустимые пределы. Но в целом время для вас очень благоприятное. Это пора любви и раскрытия чувств. Также неделя хороша для ответственной работы и умственной активности.

Близнецы — гороскоп на неделю

Близнецам неделя поможет настроиться на ответственный лад, привести в порядок свои планы, наметить долгосрочные цели и увязать с ними все текущие дела и интересы. Сейчас вы больше, чем обычно готовы к реализации долгосрочных задач и к выполнению важной работы.

Рак — гороскоп на неделю

Ракам предстоит позитивная неделя. Прежде всего вас ожидают положительные энергии в романтической и любовной сфере. Это хороший период, чтобы вывести отношения на новый уровень, начать новый этап. Или познакомиться и завязать отношения, если сейчас у вас их нет. Также неделя благоприятствует переговорам и умственной работе.

Лев — гороскоп на неделю

Для Львов неделя напряженная. Скованность чувств, неудовлетворенность в любовной и личной сфере могут приводить к ухудшению настроения и подталкивать вас к неадекватным действиям. Возникнет соблазн высказать свои претензии партнеру. Или просто впасть в депрессию, если у вас нет отношений. Переговоры и выяснение отношений также не помогут делу — нужные слова не идут на язык, а неудачные фразы все портят.

Дева — гороскоп на неделю

Для Дев неделя очень позитивная. Расцвет любви, легкость в общении и при знакомствах — все это поможет вам почувствовать себя на высоте, значительно улучшит настроение и позволит увидеть светлые стороны жизни. Воспользуйтесь этим периодом, чтобы знакомиться, завязывать и развивать личные и романтические отношения. Все благоприятствует вам в этом.

Весы — гороскоп на неделю

Для Весов неделя не слишком благоприятная. Могут возникать как будто бы интересные знакомства, но, как правило, они не будут приводить к позитивным последствиям. На предстоящей неделе вам лучше всего опираться на чувство долга, сдержанность и порядочность.

Скорпион — гороскоп на неделю

Для Скорпионов неделя исключительно напряженная. Возможна борьба на личном фронте, перепалки и словесные конфликты. В сфере личных отношений может быть особенно сложно понять друг друга. Внутри при этом может присутствовать сильное напряжение и неудовлетворенность. Но сейчас неподходящее время для того, чтобы выплеснуть это все вовне и пытаться выяснить отношения с окружающими.

Стрелец — гороскоп на неделю

Стрельцам предстоит неделя со смешанным влиянием планет. Могут происходить необычные встречи и знакомства, и ваш авантюрный склад характера будет подталкивать вас развивать их. Как правило, это не будет приводить к какому-либо успеху. Важнее будет следовать данным ранее обещаниям и взятым обязательствам и не нарушать их.

Козерог — гороскоп на неделю

Для Козерогов неделя очень положительная. Особое приподнятое настроение, мягкость и нежность будут помогать вам ладить с окружающими. Возможны новые интересные знакомства — как личные, так и деловые. Все будет удаваться легко и с удовольствием. Особенно неделя благоприятствует завязыванию и развитию романтических отношений.

Водолей — гороскоп на неделю

Для Водолеев неделя напряженная. Может присутствовать скованность чувств, эмоций и мышления. Вас как будто держит что-то и не дает сдвинуться с места. Возможно непонимание в разговорах, а также конфликты в сфере личных отношений.

Рыбы — гороскоп на неделю

Для Рыб неделя очень положительная. Романтический настрой, полнота чувств, гармония и любовь — все это может посетить вас в той или иной мере. Неделя очень хороша для выстраивания личных отношений, для расцвета любви. Вам будет легко общаться с окружающими и приходить к взаимопониманию. Сексуальная жизнь тоже обещает особые удовольствия.

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