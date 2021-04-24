«Космомутация»: опухшую Агузарову заподозрили в неудачной пластике лица

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Екатерина Бородина
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По мнению поклонников, эпатажная певица изменилась до неузнаваемости.

Фото, видео: ТАСС / Вышинский Денис; Instagram @marialemesheva_official

Одна из самых эпатажных исполнительниц российской эстрады, 58-летняя Жанна Агузарова не прекращает своих экспериментов со внешностью. Артистка в очередной раз удивила публику своим преображением. Певица появилась на фестивале White Party. В числе многих, кадры с изменившейся до неузнаваемости артисткой выложила в Instagram Мария Лемешева, которая является главным редактором издания «КиноРепортер».

Instagram @marialemesheva_official

Многие заподозрили Агузарову в многочисленных неудачных пластических операциях. Некоторые усмотрели на ее лице увеличенные губы и уколы ботокса в скулы.

«У Жанны высокие скулы, хороший овал лица. Отсутствуют брыли (провисание кожи глаз и щек) и носогубные складки. Скорее всего, был проведен хороший SMAS-лифтинг — подтяжка лица. Четкий шейно-подбородочный угол, отсутствие второго подбородка могут говорить о том, что проведена платизмопластика — пластическая операция по коррекции шеи», — цитирует мнение хирурга Софии Плегуновой Starhit.ru.

Фотографии певицы появились также и в фанатском аккаунте в Instagram. Многие поклонники певицы неодобрительно высказались об ее изменившемся внешнем виде.

«Что с тобой стало? Космомутация»;

«Изуродовала свое лицо»;

«Агузарова явно не брезгует довольно радикальными косметологическими процедурами»;

«Мне страшно на нее смотреть. Несчастная женщина», — написали пользователи Instagram.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как изменилась внешность Жанны Агузаровой с 1980-х.

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