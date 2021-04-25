«Это бессмысленно»: экс-глава разведки Чехии разнес версию властей о взрыве во Врбетице

Обвинение спецслужб России в причастности к взрыву на складе боеприпасов во Врбетице в 2014 году со всей очевидностью переросло в «политическую историю», заявил экс-глава военной разведки Чехии Андор Шандор в интервью 5-tv.ru.

По его мнению, официальная версия правительства об участии сотрудников ГРУ в секретной операции с целью уничтожения амуниции и оружия, предназначенного для транспортировки на Украину или в Сирию, — очень сомнительна и не выдерживает критики.

«На проведение расследования понадобилось семь лет. Строго говоря, у нас не так много доказательств, что заявляемое нам — правда. Основной аргумент — русские хотели уничтожить вооружение из первой партии на пути в Болгарию. А это, с моей точки зрения, создает ряд вопросов: как они могли это сделать? Как они могли убедиться?» — задается вопросами Шандор.

Бывший высокопоставленный разведчик также указывает на явные противоречия в официальной версии взрывов, выдвинутой правительством Чехии в адрес российских спецслужб.

«Если вы хотите быть уверены, что все оружие уничтожено, вы должны быть на месте вместе с партией. А это противоречит заявлениям, потому что по официальной версии на складе номер 16 взрыв произошел по ошибке — его не должно было быть. Он должен был произойти по пути в Болгарию. А второй взрыв при этом целенаправленно был совершен на месте. Это немного бессмысленно», — рассуждает Шандор.

Экс-глава военной разведки подчеркивает, что правительство в своей версии исходит из того, что сотрудники ГРУ некомпетентны и не профессиональны — только этим можно объяснить приписываемые им действия. Однако это далеко не так, заявляет Шандор.

«Есть один аргумент — что ГРУ все сделало неправильно. Если бы это было правдой, то стало бы хорошей новостью. Потому что это означало бы, что ГРУ — кучка идиотов, которые ничего не могут сделать правильно. Что я не считаю верным», — отмечает военный.

Шандор заключает, что в деле о взрывах во Врбетице много белых пятен, которые должны быть обозначены и доказаны. Пока этого не будет, обвинения в адрес России вызывают серьезные сомнения, и публиковать их для широкой общественности, с надеждой, что она это проглотит, бессмысленно, говорит экс-глава военной разведки.

Как ранее сообщал 5-tv.ru, 17 апреля Прага бездоказательно обвинила российские спецслужбы в причастности к взрывам на военном складе во Врбетице в 2014 году, а депутаты чешского парламента обратились к правительству страны с призывом взыскать с Москвы компенсацию ущерба от взрывов.