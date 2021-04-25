«Проявление несамостоятельности»: политолог оценила слова Земана о событиях во Врбетице

Выступая с чрезвычайным обращением по делу о взрывах во Врбетице, президент Чехии Милош Земан признал, что российские спецслужбы к этому не причастны. Глава государства заявил, что никаких доказательств тому найдено не было и предложил дождаться результатов полного и тщательного расследования. И это на фоне открытых обвинений премьер-министра страны Андрея Бабиша в адрес РФ.

В беседе с 5-tv.ru профессор кафедры европейских исследований факультета международных отношений СПбГУ Наталья Еремина отметила, что двоякая позиция правительства Чехии по отношению к России обусловлена одним главным фактором. Президент Земан не обладает достаточной силой, авторитетом и свободой действий, чтобы самостоятельно принимать какие-либо решения. По мнению политолога, почти наверняка им управляют влиятельные третьи лица, которых очень волнуют денежные вопросы.

Наталья Еремина отметила, что глава Чехии находится «в очень сложной ситуации».

«Его руками политику пытаются проводить более крупные игроки, у которых есть уже своя, более жесткая позиция по отношению к России. Он несвободная личность, не может какое-то решение самостоятельно принять и пытается такими высказываниями несколько смягчить удар, который сам же по своей стране наносит», — заявила эксперт.

А в заключение добавила, что президент иностранного государства очень хорошо понимает, что Россия — крупный игрок на мировой арене и обойти его никак нельзя. Именно поэтому и пытается разрешить конфликт всеми доступными способами.

«Россия, как ни крути, очень важный экономический партнер. Поэтому все эти заявления нужно рассматривать, скорее всего, как проявление несамостоятельности в данном эпизоде», — заключила Наталья Еремина.

Как сообщал ранее 5-tv.ru, экс-глава военной разведки Чехии Андор Шандор подверг резкой критике версию правительства о взрыве во Врбетице, отметив, что в деле много «белых пятен», а само расследование приобрело сугубо политический характер.

17 апреля Прага бездоказательно обвинила российские спецслужбы в причастности к взрывам на военном складе во Врбетице в 2014 году, выслав из страны 18 российских дипломатов. В ответ Москва выдворила из России 20 сотрудников дипмиссии Чехии.