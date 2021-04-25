В МИД РФ рассказали, кто попал в список «недружественных государств»

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Алиса Маркова
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По словам официального представителя МИД РФ, соответствующий список на данный момент формируется.

В МИД РФ рассказали, кто попал в список «недружественных государств»

Фото: РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ

Официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова рассказала о том, что список государств, недружественных нашей стране, в настоящее время формируется, в перечне фигурируют США. Заявление было сделано в воскресенье, 25 апреля.

«Как мы понимаем, вся история началась с очередного витка недружественных действий США», — заявила Захарова в эфире телеканала «Россия 1», добавив, что находящиеся в списке страны не смогут нанимать россиян на работу в свои дипломатические представительства.

Указ о мерах против «недружественных стран» подписал президент России Владимир Путин. Действия Москвы являются ответной реакцией на враждебные шаги других стран, подчеркнули в российском внешнеполитическом ведомстве.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что Россия ограничит количество граждан страны, которых могут нанять на работу диппредставительства и консульские учреждения государств, «совершающих недружественные действия». Об этом говорится в указе «О применении мер воздействия (противодействия) на недружественные действия иностранных государств», подписанном президентом РФ Владимиром Путиным и опубликованном на сайте Кремля.

В документе подчеркивается, что решение принято «в целях защиты интересов и безопасности России». Также уточняется, что договоры, заключенные до дня вступления в силу указа с физическими лицами, количество которых превышает определенное правительством РФ, «подлежат прекращению».

Согласно тексту документа, кабмин должен составить список недружественных стран, а также установить количество физлиц, которых можно нанять на работу.

Как ранее сообщал 5-tv.ru, Владимир Путин подписал указ о длинных майских выходных с целью сохранения динамики по сокращению распространения коронавируса.

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