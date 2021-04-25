Комплексы? Кокляев объяснил причину вероятного нападения Паля на хоккеиста

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Егор Измалкин
Эксклюзив 1 061

Экс-игрока молодежного состава ЦСКА Кевина Антипова избили 23 апреля в Москве.

Фото, видео: ТАСС / Прокофьев Вячеслав; 5-tv.ru

Восьмикратный чемпион России по тяжелой атлетике Михаил Кокляев заявил, что актеры испытывают комплексы перед спортсменами и поэтому могут провоцировать конфликты с теми, кто может быть сильнее их. Так он прокомментировал возможное нападение звезды фильма «Горько!» Александра Паля на хоккеиста Кевина Антипова в эксклюзивном интервью 5-tv.ru.

По мнению спортсмена, публичные люди должны выбирать более дипломатичные способы в решении конфликтов.

«Я считаю, что у каждого актера есть небольшой такой комплекс, что они только актеры и ничего не могут сделать. От этого, в принципе, была столь жесткая реакция не знаю на что Александра. Поэтому, все человеческое здесь не чуждо. Такая жестокость со стороны Паля — именно доказать, что актеры — это такие люди, которых на мякине не проведешь и с кондачка не возьмешь, вот и вся причина», — отметил Кокляев.

Спортсмен пожелал Кевину Антипову скорейшего выздоровления и отметил, что ему следовало бы лучше следить за своей физической подготовкой.

«Когда актер начинает бить спортсмена — это уже немножечко и смешно», — заключил тяжелоатлет.

Экс-хоккеист молодежного состава ЦСКА Кевин Антипов получил тяжелейшие травмы в ходе нападения в Москве. Спортсмен написал заявление в полицию, в котором указал, что якобы среди напавших на него 23 апреля трех мужчин узнал актера Александра Паля. Вечером 25 апреля звезда фильма «Парень с нашего кладбища» был задержан и доставлен в отдел полиции. Вместе с ним для допроса доставили еще одного мужчину, который не отрицает причастность к избиению хоккеиста. Третий подозреваемый в нападении на хоккеиста в настоящий момент разыскивается.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что известно о пострадавшем хоккеисте, а также публиковал видео с камер наблюдения, снявших Александра Паля возле места нападения на спортсмена.

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