Почему больная ДЦП дочь Алексея Баталова может остаться нищей?

Вдова Алексея Баталова боится расправы! Кто держит в страхе пожилую женщину и ее дочь, страдающую ДЦП? Кому теперь принадлежит имущество легендарного артиста? И правда ли, что Наталья Дрожжина и ее муж Михаил Цивин незаконно распоряжались наследством актера? Ответы на все эти вопросы — в программе Пятого канала «Светская хроника».

85-летняя Гитана Леонтенко еле сдерживает слезы. Женщина боится за свою жизнь. Вдова Баталова говорит — она стала жертвой мошенников. Ее обманули те, кто называл себя друзьями семьи. После смерти народного артиста Михаил Цивин и Наталья Дрожжина пообещали, что будут заботиться о ней и дочери Марии за небольшое вознаграждение. Но на деле, парочка обманом лишила родственников актера имущества: двух квартир в центре столицы и мастерской.

«Когда просто разговор первый был про то, что вернуть ключ, Михаил Семенович кричал так, что мы не могли его остановить», — рассказала Татьяна Воронова, подруга Марии Баталовой.

Друзья семьи говорят — вдову запугали. Гетана Леонтенко боится за свою жизнь. Угрожают не только ей, но и дочери Баталова. Марии 52 года. Она с рождения страдает ДЦП.

«Мария Баталова боится Цивина, как огня. Цивин Маше сказал „Ты еще пожалеешь, я тебе устрою“», — рассказала адвокат семьи Баталовых, Татьяна Киреенко.

Не удивительно, что наследство актера оказалось столь лакомым куском. Недвижимость Баталовых оценивают примерно в 100 миллионов рублей. Алексей Николаевич всю жизнь работал, чтобы обеспечить свою семью. Настоящем мужчиной он был не только в жизни, но и на экране. В его фильмографии более 30 ролей. Но для зрителей он навсегда останется обаятельным Гошей из фильма «Москва слезам не верит».

А теперь получается: все, что было заработано, вдова Баталова собственноручно отдала чужим людям. Якобы она подписала генеральную доверенность на распоряжение всем имуществом. Но Гитана Леонтенко уверяет: она этого не делала.

«А ничего не было оформлено, мы ничего не знали, вот я узнала недавно», — пояснила Гитана Леонтенко.

После возбуждения уголовного дела, нотариус Дмитрий Бублий резко потерял память. А ведь именно он заверял новым владельцам документы о передаче прав на собственность семьи Баталовых. Бублий хранил молчание и в зале суде.

«Нотариус совершил незаконные действия, как мы полагаем. Потому что он отказывается подтвердить, что он был дома, что он разъяснял условия данного договора», — заявил адвокат Марии Баталовой и Гитаны Леонтенко, Сергей Лукин.

Разъяснить ситуацию могут только главные фигуранты дела — Дрожжина и Цивин. Им запрещено видеться с семьей Баталовых. Судебные заседания с их участием проходят в разные дни. На последнее супруги так не явились. Якобы у 72-летней Натальи Дрожжиной случился сердечный приступ.

«Они теперь пытаются обвинить Дрожжину в том, что она подделала документы пожизненного содержания. Это нонсенс. Понимаете? Если нотариус делает какие-то технические ошибки, это не значит, что Дрожжина его на это сподвигла и подговорила!», — считает Михаил Цивин, муж Натальи Дрожжиной.

Защитники Баталовых напомнили о странной динамике на расчетном счете Баталовых.

«На 3 марта расчетный счет составлял у Марии, рублевый, один из банков, два миллиона 600, а через год эта сумма уменьшилась до семи тысяч рублей. Уже сколько заседаний подряд мы ждем, наконец-то, чеки на что тратили, как Дрожжина содержала, как она обеспечивала договор пожизненного содержания с иждивением. Ну, вот сегодня они предоставили чеки на пиво бутылочное», — рассказала Татьяна Киреенко, адвокат семьи Баталовых.

Это не первая скандальная история в биографии супругов. Якобы у Цивина есть целая база пожилых и одиноких артистов. По некоторым данным, в их послужном списке почти два десятка квартир. Если на этот раз вина пары будет доказана, им грозит до десяти лет лишения свободы.

«У Алеши за спиной до старости. Я ничего не знала такого, а надо знать», — разоткровенничалась вдова Алексея Баталова.

Звезды советского кинематографа не стало в 2017-м. Близкие Баталовых говорят, что супруги взяли на себя всю организацию похорон. А после окружили вниманием вдову и ее дочь. В итоге — в их распоряжении оказалась не только вся недвижимость семьи, но и банковские счета. С них уже исчезло более 100 тысяч долларов.

«Гитана Аркадьевна вошла в ячейку с представителем банка. Когда она вышла, она просто упала на стул. Она была белого цвета, потому что там ничего не оказалось, кроме часов Алексея Владимировича», — пояснила Татьяна Воронова, подруга Марии Баталовой.

Первой тревогу забила именно Татьяна Воронова. Она много лет дружит с дочерью Баталова. К ней Гитана Леонтенко обратилась, когда Дрожжина и Цивин предложили оформить опеку над Машей. Это стало настоящим шоком для вдовы народного артиста.

«Настолько всю жизнь семья готовилась к тому, чтобы у Маши было достаточно средств, чтобы она могла полностью себя обеспечивать. И получается, что Гитана взяла и кому-то отдала. Это нонсенс. Этого быть не может», — рассказала Воронова.

По словам адвокатов, на деньги, снятые со счетов семьи Баталовых, Дрожжина и Цивин якобы купили квартиру на Кутузовском проспекте Москвы. Жилплощадь предназначалась дочери народного артиста. Вот только Маша эту квартиру не просила.

«В данной квартире, где сейчас проживает Маша, все предусмотрено для того, чтобы Маша свободно передвигалась, для ее удобства, комфорта. Там все стены связаны с папой, Маша целует каждую ручку, она из этой квартиры не переедет. В дополнительных объектах недвижимости они не нуждались», — рассказала адвокат семьи Баталовых Татьяна Киреенко.

Сейчас все счета Марии пусты. Две одинокие и беззащитные женщины живут на деньги, которые остались у Гитаны Аркадьевны.

«Финансово мне никто не помогает. Алеша не велел ничего брать, что вы, ребят», — призналась вдова Алексея Баталова.

Алексей Баталов гордился дочерью. И мечтал, чтобы она никогда не зависела от чужих людей. Теперь мечту народного артиста может воплотить в жизнь только суд.