Когда выплатят зарплату из-за длинных майских праздников?

Россиян ожидают длинные майские праздники. На минувшей неделе Владимир Путин подписал указ о нерабочих днях в период с 1 по 10 мая. Это решение меняет порядок выплаты заработной платы. Разъясняем, когда ждать пополнения кошелька в последний месяц весны.

Согласно трудовому законодательству РФ, начисление зарплаты должно производиться не реже, чем два раза в месяц. Точные даты определяет каждый работодатель самостоятельно, но не позднее 15 календарных дней с момента окончания периода, за который выдаются деньги. В большинстве компаний дни зарплаты выпадают на промежуток с 1 по 15 число. Если установленный день выпадает на выходной, работодатель обязан выплатить средства в предшествующий ему день. Соответственно, некоторые россияне смогут получить зарплату уже 30 апреля, отмечает «Экономика Сегодня».

«Зарплата должна быть выплачена заблагловременно, если день ее выплаты является нерабочим или праздничным», — подчеркнула в сегодня ходе брифинга с журналистами вице-премьер Татьяна Голикова.

Она добавила, что отказ от работы в период с 4 по 7 мая не является основанием для невыплаты работнику зарплаты. А вопрос, как компании будут работать в эти дни, остается в ответственности работодателя. В Роструде в свою очередь разъяснили, что дни с 4 по 7 мая, объявленные дополнительными выходными, в случае работы сотрудника будут оплачиваться в одинарном размере.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, какая погода ожидается на майские праздники.