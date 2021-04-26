Не боятся смерти: носители каких имен проживут дольше остальных

Среди огромного количества имен, есть те, чьи носители живут дольше остальных. Некоторыми экспертами не раз отмечалось, что обладатели библейских имен, к примеру, Моисеи чаще отмечали преклонные года. Специалисты собрали воедино мужские и женские имена и выявили среди них те, что осчастливят своего обладателя долгой жизнью.

Женские имена

Среди представительниц прекрасного пола и без того много долгожительниц, однако даже среди них есть "лидеры" с особенными именами. Например, Александра, Екатерина, Мария и Анна имеют все шансы отметить столетие. Причем две последних вообще рождаются невероятно счастливыми — им, как правило, удается не только прожить жизнь, но и успеть в ней достичь желаемого.

Александры редко болеют. Эти дамы ведут активный образ жизни, правильно питаются и уважают спорт. Носительница имени Екатерина отличается дружелюбностью и лидерскими качествами, что, возможно, имеет какое-то влияние на их долголетие. Большой жизненной силой обладают также Ева, Эвелина, Анастасия и Ирина.

Мужские имена

Среди всех остальных выделяется имя Илья — его обладатель общителен и жизнелюбив. Это помогает ему легко справляться с жизненными неурядицами и меньше нервничать.

Кроме того, в список долгожителей можно занести и Геннадия — с младых ногтей носители этого имени отличаются крепким здоровьем, а кроме того они достаточно аккуратны и осторожны — это бережет их жизни от несчастных случаев.

Неконфликтные, люди с крепким здоровьем — такие качества приписывают мужчинам с именами Георгий, Николай и Борис.

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