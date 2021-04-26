Не боятся смерти: носители каких имен проживут дольше остальных

|
Екатерина Бородина
1 318

Считается, что имя дарует своему нобладателю не только определенные черты характера, но и влияет на продолжительность его жизни.

Не боятся смерти: носители каких имен проживут дольше остальных

Фото: Depositphotos / ridofranz

Среди огромного количества имен, есть те, чьи носители живут дольше остальных. Некоторыми экспертами не раз отмечалось, что обладатели библейских имен, к примеру, Моисеи чаще отмечали преклонные года. Специалисты собрали воедино мужские и женские имена и выявили среди них те, что осчастливят своего обладателя долгой жизнью.

Женские имена

Среди представительниц прекрасного пола и без того много долгожительниц, однако даже среди них есть "лидеры" с особенными именами. Например, Александра, Екатерина, Мария и Анна имеют все шансы отметить столетие. Причем две последних вообще рождаются невероятно счастливыми — им, как правило, удается не только прожить жизнь, но и успеть в ней достичь желаемого.

Александры редко болеют. Эти дамы ведут активный образ жизни, правильно питаются и уважают спорт. Носительница имени Екатерина отличается дружелюбностью и лидерскими качествами, что, возможно, имеет какое-то влияние на их долголетие. Большой жизненной силой обладают также Ева, Эвелина, Анастасия и Ирина.

Мужские имена

Среди всех остальных выделяется имя Илья — его обладатель общителен и жизнелюбив. Это помогает ему легко справляться с жизненными неурядицами и меньше нервничать.

Кроме того, в список долгожителей можно занести и Геннадия — с младых ногтей носители этого имени отличаются крепким здоровьем, а кроме того они достаточно аккуратны и осторожны — это бережет их жизни от несчастных случаев.

Неконфликтные, люди с крепким здоровьем — такие качества приписывают мужчинам с именами Георгий, Николай и Борис.

Ранее 5-tv.ru сообщал, как узнать имя будущего мужа по дате рождения.

Читайте также

+2° Атмосферное давление 755 мм рт. ст.
Относительная влажность 75%
74.77
-0.32 90.45
-0.02
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 27 апреля, для всех знаков зодиака

Последние новости

6:37
В России пройдет тренировочный ЕГЭ по информатике на компьютерах
6:21
Главврач крупнейшей в Забайкалье больницы обвиняется во взяточничестве
6:05
Госдума может разрешить россиянам выбирать соседей-арендаторов помещений
5:49
Звезда «Бумера» рассказал о передающейся «по наследству» среди актеров квартире
5:33
Какие страны бьют антирекорды по инфицированию COVID-19?
5:17
«Никто не опровергнет»: коллега Прокловой усомнился в правдивости ее заявления

Сейчас читают

Фигуристы Бойкова и Козловский высказались об уходе от Москвиной
Путин подписал указ о призыве на военные сборы пребывающих в запасе граждан
Новые правила для дачников коснулись любителей шашлыка
Когда выплатят зарплату из-за длинных майских праздников?

Новости Lentainform

Загрузка...

Новости СМИ2

Интересные материалы

Международная реакция на послание Путина ФС 2021
Пандемия, пособия и будущее России: основные тезисы послания Путина Федеральному собранию
2021: Встречаем год Белого Металлического Быка правильно
Гороскоп на 2021 год для всех знаков зодиака