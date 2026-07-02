Гормоны и стресс: почему с возрастом избавиться от жира на животе становится труднее

5-tv.ru: избавиться от жира на животе трудно из-за стресса и гормонов

С возрастом многие замечают, что привычные способы поддерживать форму перестают работать. Даже при том же рационе и уровне физической активности жир в области талии накапливается быстрее, а избавиться от него становится сложнее. Врачи объясняют: дело не только в питании, но и в естественных изменениях, которые происходят в организме после 40–50 лет. Подробнее — в материале 5-tv.ru.

Метаболизм постепенно замедляется

Одной из главных причин считается снижение скорости обмена веществ. Организм начинает расходовать меньше энергии даже в состоянии покоя, поэтому лишние калории легче превращаются в жировые запасы.

При этом человек может продолжать питаться так же, как в молодости, не замечая, что его энергетические потребности уже изменились.

Уменьшается мышечная масса

После 30 лет люди постепенно теряют мышечную ткань. Этот процесс, известный как саркопения, ускоряется после 50 лет.

Мышцы потребляют больше энергии, чем жировая ткань, поэтому их уменьшение дополнительно замедляет метаболизм. Именно поэтому силовые тренировки становятся особенно важными в зрелом возрасте.

Меняется гормональный фон

Гормоны также влияют на распределение жира в организме.

У мужчин после 50 лет постепенно снижается уровень тестостерона. Это способствует накоплению висцерального жира — отложений вокруг внутренних органов в области живота.

У женщин после менопаузы снижение уровня эстрогенов тоже приводит к тому, что жировые запасы начинают чаще откладываться именно на талии, а не на бедрах и ягодицах.

Хронический стресс играет свою роль

С возрастом многие сталкиваются с повышенной нагрузкой на работе, заботой о пожилых родителях или взрослеющих детях. Постоянный стресс приводит к выработке кортизола — гормона, который связан с накоплением жира в области живота.

Кроме того, стресс часто влияет на пищевые привычки, заставляя людей чаще выбирать калорийную и сладкую пищу.

Недостаток сна мешает похудению

Качественный сон необходим для нормальной работы гормонов, регулирующих аппетит и обмен веществ.

Хроническое недосыпание повышает уровень грелина — гормона голода — и снижает выработку лептина, который отвечает за чувство насыщения. В результате человеку сложнее контролировать питание и поддерживать здоровый вес.

Висцеральный жир опаснее обычного

Жир на животе — это не только вопрос внешности.

Особую опасность представляет висцеральный жир, который окружает внутренние органы. Его избыток связан с повышенным риском диабета второго типа, сердечно-сосудистых заболеваний, гипертонии и нарушений обмена веществ.

Поэтому врачи рекомендуют следить не только за весом, но и за объемом талии.

Что помогает бороться с возрастным жиром на животе

Специалисты подчеркивают, что локально убрать жир только с живота невозможно. Однако некоторые привычки помогают эффективнее контролировать вес:

регулярно выполнять силовые упражнения для сохранения мышечной массы;

заниматься аэробной активностью — ходьбой, плаванием или бегом;

употреблять больше белка и овощей;

ограничивать количество сахара и ультрапереработанных продуктов;

соблюдать режим сна;

снижать уровень хронического стресса.

С возрастом жир на животе действительно уходит медленнее из-за изменений метаболизма, гормонального фона и уменьшения мышечной массы. Однако регулярные физические нагрузки, полноценный сон и сбалансированное питание помогают эффективно контролировать вес и снижать риск заболеваний, связанных с висцеральным жиром.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.