Сбивший насмерть «девочку-войну» Добромилову мотоциклист признал вину

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Фотограф погибла 5 мая в ДТП в центре Москвы.

Сбивший Ксению Добромилову мотоциклист признал вину

Фото: © РИА Новости/Кирилл Зыков

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Сбивший насмерть фотографа Добромилову мотоциклист признал вину

Мотоциклист Максим Завирюха, обвиняемый по делу о смертельном ДТП, в котором погибла фотограф и актриса Ксения Добромилова, признал вину. Об этом ТАСС сообщили в правоохранительных органах.

«Обвиняемый Завирюха признал вину в инкриминируемом ему преступлении», — сообщили правоохранители.

Ранее, в конце июня, Никулинский районный суд Москвы продлил Завирюхе срок домашнего ареста.

Трагедия произошла вечером 5 мая на Большой Дорогомиловской улице в районе дома № 5. По данным следствия, Ксения Добромилова находилась на проезжей части, где проводила профессиональную фотосъемку мотопоездки. В этот момент на нее совершил наезд водитель мотоцикла.

Полученные женщиной травмы оказались несовместимыми с жизнью. Несмотря на усилия медиков, она скончалась в автомобиле скорой помощи. Сам мотоциклист также получил травмы.

После происшествия следственные органы возбудили уголовное дело. В ходе судебного заседания стали известны сведения о предыдущих нарушениях правил дорожного движения, допущенных обвиняемым. Представитель стороны обвинения сообщил, что Завирюха неоднократно привлекался к административной ответственности, в том числе за превышение скорости. Кроме того, по данным прокуратуры, ранее мужчина допускал и другие нарушения общественного порядка.

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