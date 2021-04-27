«Не просто так»: зачем бывшая жена Аршавина называла себя «майором ФСБ»?

Алиса Казьмина, бывшая супруга Аршавина, категорически высказалась насчет ее причастности к ФСБ в передаче на федеральном телеканале. Слух о том, что экс-супруга футболиста выдает себя за сотрудника спецслужбы разошелся после скандала на борту самолета.

Экипаж воздушного судна заявлял, что им пришлось снять Алису Казьмину с рейса из-за ее неподобающего поведения. Одна из бортпроводников сообщила, что женщина представлялась майором ФСБ в надежде, что няню ее дочки пересадят в бизнес-класс из «эконома».

Сама Казьмина категорически опровергла эту информацию.

«Я это слово даже ни разу не произнесла в самолете. Где понятые, хоть один? Вот он бы слышал всю правду, что происходило. Если это рассказывать — программы не хватит», — заявила экс-супруга Аршавина.

В том, что ей пришлось покинуть борт воздушного судна женщина винит бывшего мужа. Она уверена, он инсценировал скандальную ситуацию.

«То, что я тогда не полетела — не просто так. Андрей мог бы приложить усилия, чтобы я полетела, но он этого не сделал. Его лучший друг был начальником (авиакомпании - Прим.ред.) в Казахстане, думаю инсценировать все было несложно», — продолжила рассуждения Казьмина.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что врач покойной Юлии Началовой считает, что болезнь певицы имеет много похожего с историей Алисы Казьминой.