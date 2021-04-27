Кавсадзе, Куркина, Годовиков: трагические судьбы звезд «Белого солнца пустыни»

В актерской среде есть поверье: не стоит играть в фильмах, сценарии которых полны мистики и кровопролития. Считается, что злые духи обязательно навредят героям этих картин уже в реальной жизни. Впрочем, как выяснилось, бывают и исключения.

Лента Владимира Мотыля «Белое солнце пустыни» вышла на экраны 30 марта 1970 года. Казалось — приключенческая комедия, чего плохого от нее ожидать? Но трагедии происходили одна за другой. Кто из главных героев погиб, кто-то попал в тюрьму, кто-то не смог выбраться из секты.

Павел Луспекаев — Верещагин

«Белое солнце пустыни» для Павла Луспекаева стало последним проектом. Сыгравший легендарного Верещагина актер умер от разрыва сердечной аорты. Трагедия произошла 17 апреля 1970 года.

Как отмечали близкие и друзья Луспекаева, у него всегда была масса проблем со здоровьем. Еще будучи молодым он ушел на фронт добровольцем, где сильно обморозил ноги. В 26 лет медики диагностировали ему нарушение кровообращения в нижних конечностях, что впоследствии привело к развитию атеросклероза.

Павлу ампутировали пальцы на ногах и провели еще ряд операций, только чтобы спасти его жизнь. Актеру было почти 38 лет, когда он вышел на пенсию по инвалидности. Несмотря на это, Луспекаев продолжал работать и заниматься творчеством. Ради карьеры он отказался ампутировать ноги до колен и чтобы хоть как-то заглушить боли даже подсел на сильнодействующие вещества, аналогичные наркотикам.

К сожалению, вдоволь насладиться жизнью и славой он не успел. Луспекаев умер в 42 года.

Павел Луспекаев. Кадр из фильма «Белое солнце пустыни»

Анатолий Кузнецов — Федор Сухов

По воспоминаниям друзей и супруги Анатолия Кузнецова, актер никогда не жаловался на здоровье и проблемы в жизни. Но как только закончились съемки «Белого солнца», ситуация резко изменилась.

Кузнецову диагностировали онкологию. Страшное заболевание, лечить которое в советское время было просто невозможно. Чтобы остановить рост злокачественной опухоли и предотвратить появление метастазов, Кузнецову удалили части органов. Кроме того, его неоднократно облучали. Однако все это не помогало, актер практически стал инвалидом.

Отправившись на консультацию к действительно профессиональным медикам, он узнал, что раком никогда не болел. Причиной плохого самочувствия Анатолия изначально был полип, устранить который не составило бы труда. Но время было упущено, а здоровье загублено. Оказавшись в очередной раз в больнице, он наложил на себя руки.

Анатолий Кузнецов. Кадр из фильма «Белое солнце пустыни»

Николай Годовиков — Петруха

Не повезло в жизни и Николаю Годовикову. После выхода в свет картины он женился, вскоре супруга забеременела и родила дочь. Содержать семью на актерские деньги было непросто, да и подработку искать становилось все труднее. Брак распался, некогда знаменитый молодой человек переехал в «коммуналку» и запил.

Однажды в пылу ссоры сосед по квартире нанес ему удар по грудине — из-за серьезной травмы Годовиков лишился возможности работать грузчиком. Отчаявшись, он начал бродяжничать и воровать, за что не раз сидел в тюрьме.

В 90-х годах Николай наконец встретил свою судьбу — любимая женщина помогла ему устроиться на работу, начать жизнь заново. Но счастье продлилось недолго. В 2015 году спасительница актера скончалась, а вскоре — в ноябре 2017 — и он сам — от рака почек.

Николай Годовиков. Кадр из фильма «Белое солнце пустыни»

Кахи Кавсадзе — Абдулла

Кахи Кавсадзе скончался 27 апреля 2021 года. По предварительным данным, в результате осложнений коронавирусной инфекции. Сколь ярким и успешным актером он был, столь же несчастным являлся за кадром.

Отца грузин почти не видел. На пути с фронта мужчину сняли с поезда, арестовали и впоследствии сослали в Сибирь. Мама актера больше не вышла замуж и умерла на руках наследника. Очередная трагедия в жизни Кавсадзе произошла в 1992 году. После 23 лет болезни скончалась его обожаемая супруга Белла Мирианашвили. Женщина подарила Кахи двоих прекрасных детей — сына и дочь. Остаток жизни актер провел в одиночестве, так и не женившись.

Кахи Кавсадзе. Кадр из фильма «Белое солнце пустыни»

Татьяна Кузьмина — Гюльчатай

В «Белом солнце пустыни» танцовщица Татьяна Кузьмина снималась, еще когда носила девичью фамилию Федотова. Ее жизнь раз и навсегда изменил брак. Звезда фильма ответила согласием на предложение руки и сердца композитора Геннадия Кузьмина, и все пошло под откос.

Влюбленные находились словно в прострации: у них не было стабильной работы и даже друзей. Многие считали Кузьмину скандалисткой, а потому не желали с ней общаться. Однако после нескольких лет странствий Татьяна все-таки нашла свое пристанище. Актриса подалась в общину, которую священники считают сектой. Но женщина уверена, что ее жизнь удалась. Все время она проводит за молитвами и призывает людей следовать за ней.

Татьяна Кузьмина. Кадр из фильма «Белое солнце пустыни»

Раиса Куркина — жена Верещагина

Актриса Раиса Куркина запомнилась отечественному зрителю как жена Верещагина — Настасья. Сниматься в «Белом солнце» ей разрешили без проб — мужем звезды был режиссер картины Владимир Мотыль. Правда, с окончанием проекта закончилось и ее семейное счастье — благоверный начал изменять.

Замуж Куркина больше не хотела, да и зачем? Ведь у нее уже была наследница, а тратить нервы на мужчин и строить жизнь заново не очень-то и хотелось. С актерской карьерой она закончила еще в конце 80-х годов. Когда дочка выросла и перебралась в Канаду, Раиса Семеновна осталась совсем одна без помощи и поддержки, пишет »Экспресс газета».

Раиса Куркина. Кадр из фильма «Белое солнце пустыни»

Ранее 5-tv.ru рассказал о трагической истории любви Кахи Кавсадзе.