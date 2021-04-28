«Скандала не будет»: Марина Зудина извинилась перед Еленой Прокловой

На днях разгорелся нешуточный скандал вокруг Елены Прокловой, которая сделала шокирующее заявление о пережитых в детстве сексуальных домогательствах от известного актера. Некоторые пользователи додумали эту историю и нашли предполагаемого насильника. По их мнению, это мог быть Олег Табаков, который снимался с 15-летней Прокловой в ленте «Гори, гори, моя звезда», сообщает «Экспресс газета».

Такие оскорбительные для покойного актера вещи не смогла стерпеть его вдова Марина Зудина. Она нелестно отозвалась о признании Прокловой. Актриса обозвала коллегу бедной женщиной и обвинила в дешевом самопиаре, однако уже спустя день извинилась перед Еленой в Instagram.

Прежде всего вдова Олега Табакова обозлилась на тех пользователей, которые, по ее мнению, намерено распаляли конфликт.

«Стали писать и оскорблять меня и моего мужа! Почему? Хотят скандала. Скандала не будет», — с ходу заявила Зудина.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Марина Зудина (@marinazudina_official)

Она отметила, что Проклова была для нее примером, а кроме того женщины были приятельницами.

«Я очень любила ее, как актрису в детстве, восхищалась ее обаянием и ролями. Я очень хотела, чтобы именно она играла мою старшую сестру в фильме „Валентин и Валентина“. Она пробовалась со мной, но худсовет утвердил Ларису Удовиченко, которая стала для меня примером во многом и я ее искренне полюбила.

Олег Павлович всегда тепло и с нежностью отзывался о Елене, они играли вместе на сцене МХТ и он позвал ее на главную женскую роль в спектакле „Отец“, который шел в Табакерке. Я тогда уже родила сына, и мы прекрасно общались, приходил ее муж. Елена всегда с любовью говорила об Олеге Павловиче, посмотрите ее интервью. Поэтому, давайте не додумывать за нее. Я уверена, что ни за какие деньги она бы не стала говорить в его адрес подобное», — уверено заключила актриса.

Зудина призналась, что грубая реакция была скорее защитой личной жизни и чести покойного супруга.

«Мои резкие ответы были вызваны лишь вторжением в мое личное пространство и открытыми оскорблениями в адрес моего мужа и меня. Если я обидела чем-то Елену, то в этом виновата желтая пресса и некоторые из вас! Я желаю ей личного счастья, удачи и любви, которая лечит любые раны! Если не сдержалась и была резка, я извиняюсь», — публично раскаялась Зудина.

Ранее 5-tv.ru сообщал, как Сергей Соседов оценил заявление Елены Прокловой о пережитом насилии.