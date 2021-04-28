«Скандала не будет»: Марина Зудина извинилась перед Еленой Прокловой

|
Екатерина Бородина
1 079

Вдова Олега Табакова пожелала актрисе личного счастья, здоровья и любви.

«Скандала не будет»: Марина Зудина извинилась перед Еленой Прокловой

Фото: www.globallookpress.com / Ekaterina Tsvetkova

На днях разгорелся нешуточный скандал вокруг Елены Прокловой, которая сделала шокирующее заявление о пережитых в детстве сексуальных домогательствах от известного актера. Некоторые пользователи додумали эту историю и нашли предполагаемого насильника. По их мнению, это мог быть Олег Табаков, который снимался с 15-летней Прокловой в ленте «Гори, гори, моя звезда», сообщает «Экспресс газета».

Такие оскорбительные для покойного актера вещи не смогла стерпеть его вдова Марина Зудина. Она нелестно отозвалась о признании Прокловой. Актриса обозвала коллегу бедной женщиной и обвинила в дешевом самопиаре, однако уже спустя день извинилась перед Еленой в Instagram.

Прежде всего вдова Олега Табакова обозлилась на тех пользователей, которые, по ее мнению, намерено распаляли конфликт.

«Стали писать и оскорблять меня и моего мужа! Почему? Хотят скандала. Скандала не будет», — с ходу заявила Зудина.

 
 
 
Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от Марина Зудина (@marinazudina_official)

Она отметила, что Проклова была для нее примером, а кроме того женщины были приятельницами.

«Я очень любила ее, как актрису в детстве, восхищалась ее обаянием и ролями. Я очень хотела, чтобы именно она играла мою старшую сестру в фильме „Валентин и Валентина“. Она пробовалась со мной, но худсовет утвердил Ларису Удовиченко, которая стала для меня примером во многом и я ее искренне полюбила.

Олег Павлович всегда тепло и с нежностью отзывался о Елене, они играли вместе на сцене МХТ и он позвал ее на главную женскую роль в спектакле „Отец“, который шел в Табакерке. Я тогда уже родила сына, и мы прекрасно общались, приходил ее муж. Елена всегда с любовью говорила об Олеге Павловиче, посмотрите ее интервью. Поэтому, давайте не додумывать за нее. Я уверена, что ни за какие деньги она бы не стала говорить в его адрес подобное», — уверено заключила актриса.

Зудина призналась, что грубая реакция была скорее защитой личной жизни и чести покойного супруга.

«Мои резкие ответы были вызваны лишь вторжением в мое личное пространство и открытыми оскорблениями в адрес моего мужа и меня. Если я обидела чем-то Елену, то в этом виновата желтая пресса и некоторые из вас! Я желаю ей личного счастья, удачи и любви, которая лечит любые раны! Если не сдержалась и была резка, я извиняюсь», — публично раскаялась Зудина.

Ранее 5-tv.ru сообщал, как Сергей Соседов оценил заявление Елены Прокловой о пережитом насилии.

Читайте также

+1° Атмосферное давление 758 мм рт. ст.
Относительная влажность 86%
74.96
0.19 90.47
0.02
Какими будут в старости представители всех знаков зодиака?

Последние новости

10:08
Автобус для перевозки рабочих снес легковушку в Ленобласти. Четверо погибших
10:02
Глазами психолога: какой «диагноз» можно увидеть в фильмах-номинантах на «Оскар»
9:52
Эспрессо или капучино? Как выбор кофе связан с генетикой и проблемами со здоровьем
9:42
Опять из-за Меган? Почему Гарри может пропустить открытие памятника принцессе Диане
9:35
Гендиректора «Сахапроекта» задержали во время совещания в прокуратуре Якутска
9:32
«Маховик разрушения запущен»: Французы оценили письмо генералов к Макрону

Сейчас читают

Россия — Финляндия — 3:4 Б, обзор матча юниорского чемпионата мира, видео голов, 28 апреля 2021 года
Российские школы уйдут на каникулы с 1 по 10 мая
Маньяк напал на девочку в подъезде в Челябинске
Не узнает друзей: подруга Светличной заявила, что у актрисы развилась деменция
Невыносимая «легкость» кулака. Как резонансные драки ставят вопрос о безнаказанности мордобоя

Новости Lentainform

Загрузка...

Новости СМИ2

Интересные материалы

Международная реакция на послание Путина ФС 2021
Пандемия, пособия и будущее России: основные тезисы послания Путина Федеральному собранию
2021: Встречаем год Белого Металлического Быка правильно
Гороскоп на 2021 год для всех знаков зодиака