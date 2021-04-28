Глазами психолога: какой «диагноз» можно увидеть в фильмах-номинантах на «Оскар»

Фильмы, номинированные на премию «Оскар» в своей основе имеют острые социальные и психологические конфликты, решать которые приходится не только героям, но и зрителям. Психологи разобрали ленты-номинанты и выявили «диагнозы», которые можно проследить во время просмотра картин.

Деменция — «Отец» (реж. Флориан Зеллер)

Главный герой ленты в исполнении Энтони Хопкинса отчаянно пытается удержать свои воспоминания, несмотря на прогрессирующую деменцию. Он теряется во времени и пространстве: может войти в комнату утром, а выйти позавчера или через месяц. Персонаж безуспешно идет против природы и старения, но, предсказуемо, проигрывает. В финале картины он превращается в беспомощного ребенка, зовущего мать. Особый драматизм придает повествование от первого лица.

Кадр из фильма «Отец», реж. Флориан Зеллер (2020)

Издевательства в школе — «Лучшие дни» (реж. Дерек Цан)

Отличница Чэнь Нянь подвергается беспощадной травле со стороны одноклассников, и это накануне очень важного экзамена. Ситуация осложняется тем, что обидчики уже довели лучшую подругу школьницы до самоубийства и, очевидно, пытаются сделать то же с Нянь. На фоне детской жестокости девочка переживает трогательную и трагическую первую любовь с бесстрашным хулиганом, у которого она ищет защиты.

Кадр из фильма «Лучшие дни», реж. Дерек Цан (2019)

Нарциссизм — «Манк» (реж. Девиж Финчер)

Главным героем ленты становится стареющий сценарист Герман Манкевич по прозвищу «Манк». Он уверен в своей гениальности, которую при этом растрачивает на разного рода халтуру. Он мечтает увидеть свое имя в титрах, однако этому все время что-то мешает.

Однажды герой попадает в деревушку посреди пустыни со сломанной ногой, которая располагается вдали от Голливуда. Там Манк работает вместе с юным вундеркиндом Орсоном Уэллсом над фильмом о самом могущественном медиамагнате США — Уильяме Херсте. По ходу работы сценарист оглядывает незамутненным взглядом социум, к которому себя причислял и видит лишь пустой эгоизм и ничего не стоящую напыщенность.

Кадр из фильма «Манк», реж Дэвид Финчер (2020)

Переживание потери — «Земля кочевников» (реж. Хлоя Чжао)

Супружеская пара — Бо и Ферн — счастливо жили на окраине городка Эмпаир до экономического кризиса. Бо внезапно умер, а городок начал пустеть. Ферн не может смириться с этим и отправляется на поиски лучшей жизни и потерянной себя. Весь фильм женщина бежит от утрат, перебиваясь сезонными подработками. Долгий путь и множество знакомств по пути обнадеживают героиню на возможность освободиться от прошлого и наконец стать собой.

Кадр из фильма «Земля кочевников», реж. Хлоя Чжао (2020)

Принятие себя — «Звук металла» (реж. Дариус Мардер)

Жизнь барабанщика Рубена связана с музыкой, он любит ее. А еще он обожает свою девушку Лу, которая играет на гитаре. Рубен успешен и счастлив, он гастролирует по городам и делится своим творчеством с поклонниками. Но в одно утро он просыпается абсолютно глухим и теперь ему предстоит понять, как существовать без смысла жизни. Эта история о том, что закрытая дверь открывает окно в прекрасное неизведанное.

Кадр из фильма «Звук металла», реж. Дариус Мардер (2019)

Кризис среднего возраста — «Еще по одной» (реж. Томас Витерберг)

Четверо сорокалетних друзей попали в жернова кризиса среднего возраста и, казалось, утратили всякую жажду к жизни. Приятели вспоминают свою молодость и на ум им приходят бесконечные пьянки, которые вроде бы делали их счастливыми. Решение приходит быстро — герои решают повторить опыты молодости, в надежде вернуть себе желание жить. Однако даже алкогольное забытье не может отсрочить важный момент принятия кризиса и его преодоление, но героям только предстоит это узнать.

Кадр из фильма «Еще по одной», реж. Томас Винтерберг (2020)

Поиск предназначения — «Душа» (реж. Пит Доктер, Кемп Пауэрс)

Джо Гарднер — джазовый музыкант, который, кажется, с рождения знал, чему посвятит свою жизнь. Все складывается не так быстро и просто, как хочется, но однажды он получает билет к славе. Герою не суждено исполнить свою мечту — ему придется умереть, воскреснуть и умереть еще раз, чтобы понять, что именно представляет собой жизнь и разгадать ее настоящий смысл.

Кадр из мультфильма «Душа», реж. Пит Доктер, Кемп Пауэрс (2020)

Послеродовая депрессия и смерть ребенка — «Фрагменты женщины» (реж. Корнел Мундруцо)

Счастливая пара Шон и Марта очень ждут своего первенца. Однако мучительные роды заканчиваются смертью малышки, которая успела сделать лишь несколько вдохов. Безмятежная жизнь пары превращается в настоящий ад.

Героиня судится с акушеркой, ссорится с мужем и матерью: ведет себя крайне асоциально и отталкивающе. Не стоит ее осуждать — потеря ребенка буквально сводит ее с ума, и она пытается справиться с этим как может. Так, соавторы фильма Корнел Мундруцо и Ката Вебер воссоздали в картине собственный опыт утраты ребенка.

Кадр из фильма «Фрагменты женщины», реж. Корнел Мундруцо (2020)

Абьюз — «Девушка, подающая надежды» (реж. Эмиральд Феннел)

Героине немного за 30, и она представляет собой полную противоположность американской мечте. Кассандра не окончила университет, и вместо работы врачом стала официанткой. Кроме того, несмотря на свой серьезный возраст, она все еще живет с родителями.

На самом деле, она ведет двойную жизнь: по ночам она знакомится с молодыми людьми в барах. Прикидываясь пьяной в стельку, она старается заманить спутников в смертельную ловушку: оставшись с жертвами наедине она вершит правосудие. Девушка жестоко мстит всем мужчинам за любимую подругу, которая совершила самоубийство из-за изнасилования

Кадр из фильма «Девушка, подающая надежды», реж. Эмиральд Феннел (2020)

Кризис идентичности и семьи — «Минари» (реж. Ли Айзек Чун)

Желая семье лучшего, кореец Джейкоб перевозит свою жену и детей в страну возможностей в штат Арканзас. Наплевав на проблемы сына с сердцем, мужчина тратит все сбережения на земельный участок, где планирует выращивать корейские фрукты и овощи на продажу.

Однако в погоне за мечтой Джейкоб не замечает трудностей близких — им сложно ассимилироваться, что обнажает глубинный семейный кризис. Этому может противостоять лишь сила семьи, которая несмотря ни на что держится вместе, преодолевая сложности. Символом синицы в руках становится сорняк минари, который растет сам по себе и приносит семье долгожданный успех.

Кадр из фильма «Минари», реж. Ли Айзек Чун (2020)

В номинации «Лучший фильм» победила лента «Земля кочевников», а Хлоя Чжао была признана лучшим режиссером года за данную работу. «Лучшую мужскую роль» забрал себе Энтони Хопкинс за исполнение главной роли в драме «Отец», а лучшей исполнительницей признали актрису Френсис Макдорменд, которая сыграла в той же «Земле Кочевников».

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