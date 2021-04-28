«Ни один президент на это не решался»: Зеленского обвинили в крупнейшей афере с газом

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Виктория Андреева
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Политолог Дмитрий Корнейчук объяснил, какую «хитрую схему» придумал глава Незалежной и как от этого страдают люди.

«Ни один президент на это не решался»: Зеленского обвинили в крупнейшей афере с газом

Фото: www.globallookpress.com / Kremlin Pool

Президента Украины Владимира Зеленского обвинили в крупной афере с газом. Подробностями дела поделился политолог Дмитрий Корнейчук.

Эксперт заметил, что после смены власти в стране цены на топливо резко выросли. Обусловлено это, по его мнению, тем, что на Украине был запущен собственный рынок газа. С тех пор вместо 2,5-3 гривен за кубометр (около восьми рублей — Прим. ред.) с учетом налогов, ценник стал выше почти в 2,5 раза.

Корнейчук настаивает, что причина кроется в абсолютной монополии. Зеленский якобы допустил до рынка «своих» бизнесменов, которые не дают гражданам альтернативы.

«Президент несет непосредственную ответственность за эту аферу! На этом зарабатывают олигархи, которые поддерживают Зеленского. Я так понимаю, что Зеленский тоже не в накладе от этих всех схем остается. <…> Он совершил одну из самых больших афер за 30 лет независимости Украины. Ни один президент на это не решался», — сказал политолог в эфире телеканала »Первый независимый».

Дмитрий Корнейчук напомнил лидеру страны, что перед выборами тот обещал снизить тарифы и следовать желанию людей. Пока это, по мнению политолога, у Зеленского плохо получается. И это если не учитывать проблем, возникших с пандемией коронавируса.

Ранее 5-tv.ru рассказал, почему Украина боится ослабеть из-за запуска «Северного потока — 2».

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