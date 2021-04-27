Актриса Бронзова подтвердила слова Прокловой об изнасиловании

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Георгий Иванов
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Заслуженная артистка РСФСР открыла страшную правду об известном театральном актере и режиссере.

Актриса Бронзова подтвердила слова Прокловой об изнасиловании

Фото: Instagram @elproklova

Актриса Елена Проклова рассказала, что в юности несколько раз испытала на себе сексуальные домогательства со стороны ее коллег по цеху — актеров и режиссеров. Среди ужасающих случаев она упомянула и изнасилование одним из именитых актеров.

Татьяна Бронзова, жена Бориса Щербакова и подруга Прокловой, подтвердила правдивость слов знаменитой актрисы, подчеркнув, что Елена — не единственная жертва этого насильника, который, пользуясь своим положением, склонял студенток театральной студии к сексу.

«Ни одна девочка, особенно молоденькая студентка, не могла бы дать ему отпор, потому что зависима… В театральной тусовке об этом все знали. Ведь были еще и другие студентки. В Школе-студии, где он преподавал, у него были любимые девочки, даже при том, что он был женат. Одной своей студентке, которую он сильно домогался, он сломал карьеру», — сообщила в Бронзова в беседе с сайтом KP.RU.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что имя насильника актриса Елена Проклова не называла, но многие увидели в этом намек на ныне покойного Олега Табакова.

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