Учительница сломала шею шумевшему на перемене школьнику в Ленобласти

Учительница одной из школ Ленинградской области, по предварительным данным, сломала подростку шею. Как стало известно 5-tv.ru, в полицию обратилась мать 13-летнего школьника, который после инцидента попал в хирургическое отделение одной из петербургских больниц.

По словам ребенка, он получил травму за четыре дня до обращения к врачам. Ученик рассказал, что во время перерыва между уроками в школе он шумно играл и бегал со своими одноклассниками. Это якобы не понравилось одной из учительниц, и она схватила его за шею, чтобы успокоить.

В течение нескольких дней после этого, у подростка сильно болела голова, и он пожаловался на это матери. В больнице врачи диагностировали перелом одного из позвонков. По оценкам специалистов, мальчик находится в состоянии средней тяжести. Полицейским предстоит установить все детали происшествия.

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