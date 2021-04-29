Недавно российская и советская актриса Елена Проклова сделала шокирующее признание. Она рассказала о сексуальном насилии, которое пережила в подростковом возрасте во время съемок одного из фильмов. Заявление звезды взволновало общественность и заставило в очередной раз вспомнить о проблеме харассмента. Специально для 5-tv.ru психолог-сексолог Екатерина Киселева рассказала, как пережитая в детстве подобная травма влияет на взрослую жизнь.

По словам специалиста, стресс и шок, перенесенные ребенком, оставляют ощутимый отпечаток на поведении жертвы в будущем, прежде всего, речь идет о сексуальном плане. Например, человек может обладать повышенным влечением, нимфоманией. А может перестать воспринимать себя в своем гендере.

«Таким людям свойственно недоверие, подозрительность, депрессия, склонность к суициду, гиперсексуальность, нарушение половой индентификации. У девушек так же возможно отторжение от мужского пола, полное, как в сексуальной жизни, так и в построении отношений», - сообщила врач.

Пережитое насилие мешает многим женщинам вести полноценную социальную жизнь, выходить замуж, заводить детей. Именно это, по мнению психолога, можно проследить у Елены Прокловой.

«Девушки, как правило, не могут создать семью. Им дается это очень сложно, особенно, если проблема не была проработана в подростковом возрасте, потому что идут фиксации с детства. На примере Елены Прокловой - это легло неприятным отпечатком на ее взрослую и семейную жизнь, на то как сложились ее личные отношения с мужчинами. Семью с любимым человеком не удалось создать», - заявила сексолог.

В заключение специалист добавила, что родителям, чьи дети пережили сексуальное насилие, не стоит замалчивать эту проблему и решать ее лучше всего со специалистом, чтобы не сделать хуже.

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