Тему харассмента в отечественном кинематографе, поднятую после скандальных откровений актрисы Елены Прокловой, продолжила народная артистка РФ Татьяна Догилева.

По ее словам, будучи молодой актрисой, она слышала от коллег-подруг истории о домогательствах со стороны актеров постарше и влиятельных режиссеров, однако сама жертвой подобных действий никогда не становилась.

«Верите или нет, мне некоторые подружки рассказывали, что им не дали роль, потому что они отказали режиссеру. Я даже обижалась, думала: что же меня никто не из режиссеров не домогается?» — пошутила Догилева в интервью «Собеседнику».

Ранее актриса театра и кино Татьяна Васильева заявила, что не считает трагедией то, что произошло с Прокловой. Более того, по ее мнению, через харассмент прошла в свое время практически каждая женщина, и в этом нет ничего экстраординарного. Васильева также призналась, что в свое время состояла в интимных отношениях с режиссером Валентином Плучеком ради ролей.

Однако далеко не все актрисы придерживаются такого «легкомысленного» отношения к домогательствам со стороны коллег. Так, жена Бориса Щербакова Татьяна Бронзова подтвердила правдивость слов Прокловой, подчеркнув, что она — не единственная жертва именитого актера-насильника, который, пользуясь своим положением, склонял студенток театральной студии к сексу, а одной якобы даже сломал карьеру.

Поддержала Проклову и молодая актриса, звезда «Холопа» Ольга Дибцева, подчеркнувшая смелость заслуженной артистки РФ, поднявшей непростую и долгие годы табуированную тему в российском кино и обществе.

Как ранее сообщал 5-tv.ru, актриса Елена Проклова призналась, что в 15-летнем возрасте стала жертвой сексуального насилия со стороны известного актера. Имя агрессора она не назвала, но многие коллеги и зрители пришли к выводу, что актриса имеет в виду выдающегося советского и российского актера, народного артиста СССР Олега Табакова.

Откровения Прокловой не нашли сочувствия у многих знаменитых коллег по сцене и экрану, осудивших ее за обнародование интимных подробностей многолетней давности. В их числе Станислав Садальский, Марина Зудина, Яна Поплавская, Людмила Поргина, Лия Ахеджакова и другие.