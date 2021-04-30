Рунический гороскоп на неделю с 3 по 9 мая для всех знаков зодиака

Гадание по рунам дает возможность узнать о будущем буквально все. Поэтому так ценятся те, кто способен правильно прочесть их значение, ведь от толкования рун зависит точность сделанного прогноза.

Рунический провидец Игорь Вечерский не раз предсказывал важные события в жизни звезд и даже мировые катастрофы. Специально для 5-tv.ru он составил свой гороскоп на неделю с 3 по 9 мая для всех знаков зодиака.

Овен

Руны турисаз, хагалаз и альгиз советуют вам на этой неделе действовать активно, решительно, но не забывать о личной безопасности. Кроме того, нужно внимательно относиться к тому что вы делаете и говорите. Вам могут встретиться испытания на пути, однако не стоит их бояться — вам по силам их преодолеть. При этом будьте осторожны, силы в вашем распоряжении очень большие и при неправильном использовании могут обернуться против вас.

Телец

Манназ, дагаз и ансуз рекомендуют вам на этой неделе осмотреться вокруг и принять решение относительно места, которое в вашей жизни занимают близкие, знакомые вам люди. И если пришло время расстаться с кем-либо из них, то сейчас идеальный для этого момент. Предварительно следует прояснить обстановку, выведя человека на откровенный разговор.

Близнецы

Перевернутый тейваз, перевернутый лагуз и вуньо говорят о том, что на этой неделе вам могут выпасть испытания, которые могут нарушить ваши планы. Однако складывающаяся ситуация в отдаленной перспективе может привести вас к достижению гармонии в разных сферах жизни.

Рак

Перевернутая перто, иса и перевернутая вуньо советуют на этой неделе воплотить давно вынашиваемые планы. Таким образом вы сможете преодолеть застой и складывающуюся дисгармонию в жизни. В этот промежуток времени вы сможете реализовать серьезные начинания.

Лев

Вуньо, дагаз и райдо дают вам на этой неделе большие возможности. Вы можете посвятить это время как сфере личного комфорта, так и начать новые дела и завершить старые.

Дева

Иса, турисаз и перевернутая кено позволит вам на этой неделе преодолеть застой и нарушенные планы. Благодаря своей воле вы сможете взять ситуацию под контроль. На этой неделе вам суждено встать на путь достижений и побед.

Весы

Манназ, турисаз и ингуз дают вам возможности в сфере личных отношений на этой неделе. Для достижения результатов вам следует быть более активными, однако будьте осторожны — сильное усердие может как улучшить, так и разрушить уже достигнутое.

Скорпион

Перевернутая перто, кено и ансуз дают вам на этой неделе возможность сохранив свои планы в тайне, развивать собственные перспективы и проекты. В этот период вы сможете договориться с кем угодно. Правильно использованная информация поможет вам достичь поставленных целей.

Стрелец

Альгиз, турисаз и соуло в этот промежуток времени открывают для вас достаточно неплохие возможности в сфере взаимодействия с окружающим миром. Сейчас вы сможете проявить свои творческие начала. В этот период вы способны преодолеть многие сложности, не рискуя ничем серьезным.

Козерог

Отал, перевернутый лагуз и феху говорят о том, что на этой неделе вы можете получить хорошие финансовые возможности, однако не исключены задержки. Кроме того, вам окажут помощь близкие люди или родственники. В качестве рекомендации можно посоветовать обратить внимание на эту сферу взаимодействия.

Водолей

Беркана, эйваз и ингуз наряду с рядом противоречий, которые могут возникнуть в этот промежуток времени, дают вам возможности для положительного роста. Для развития существующих дел следует следить за своим личной сферой - это может оказать решающее значение для развития ситуации в дальнейшем.

Рыбы

Хагалаз, ингуз и иса рекомендуют на этой неделе внимательно отнестись к происходящему, возможно вам выпадут испытания и сложности. Они помогут вам выйти из привычного состояния, которое сковывает ваши возможности. Таким образом, при правильном использовании обстоятельств вы сможете изменить ход событий в своих целях.

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