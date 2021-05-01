«Переспишь со мной и роль твоя»: Лужина впервые рассказала о домогательствах

Откровенное и неожиданное признание Елены Прокловой не оставило многих равнодушными. Несколько человек поддержали актрису после ее заявления об изнасиловании, однако многие не встали на ее сторону. Среди них и народная артистка РСФСР Лариса Лужина, которая осудила признание Прокловой, но рассказала о личном опыте харассмента.

«Я не стала даже это смотреть, не понимаю, зачем все это нужно было рассказывать. Многие говорят, что она правильно поступила, другие же осуждают. Лично я считаю, что все это неправильно», — цитирует актрису «Экспресс газета».

По словам Лужиной, один раз ее пытались склонить к сексу за роль, когда ей было 19 лет. Молоденькой студенткой заинтересовался один из режиссеров и на первых пробах фильма ей предложили раздеться, так как в ленте присутствовала обнаженная сцена.

«Сейчас нет ни стыда, ни целомудрия. Раздеться для девушки не составляет проблемы. Тогда все было иначе, поэтому я, не раздумывая, ушла. Они потом все равно меня вызвали на пробы. И человек, который меня встретил на вокзале, не помню, кем он представился, прямо мне так и сказал: „Переспишь со мной — будешь играть в этом фильме“. Я отказала, и меня, понятное дело, не утвердили», — поделилась подробностями народная артистка РСФСР.

Она заключила, что такая неприятная ситуация случалась с ней единожды за всю ее карьеру в киноиндустрии.

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