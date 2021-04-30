«Сдали покойного Палыча»: Миро высмеяла защитников Табакова в истории с Прокловой

Блогер Лена Миро заявила, что российские актеры кино и театра подставили покойного артиста Олега Табакова в ситуации с Еленой Прокловой, рассказавшей о домогательствах, которые она пережила в юности.

«Вбросила. Замолчала. Народ стал строить догадки. В ответ полились тонны ***** по трубам — вдовы, коллеги покойного высказались, чтобы обелить память усопшего. Между тем, Проклова не называла фамилий», — написала блогер в своем «Живом журнале».

По словам Миро, актриса Лия Ахеджакова сама назвала имя предполагаемого насильника и принялась его защищать, а также назвала слова Прокловой мерзостью. К ней присоединились и другие знаменитости.

«Сама решила, сама приплела Табакова. Впрочем, и все остальные сделали то же самое — сдали покойного Палыча. Все на него подумали, включая Зудину. Вот лично я не верю Прокловой и не верила ей с самого начала. И потому Табакова не называла. А вот его коллеги, друзья и прочие, встав на его защиту, сами и опорочили его светлую память. С такими друзьями, как говорится, врагов не надо!» — заключила Миро.

Сама Проклова после скандала заявила сайту KP.RU, что, предавая историю огласке, хотела защитить других юных жертв харассмента.

«Когда представишь, что в эту минуту где-то в темном лесу или в подъезде происходит вот это — то, о чем я говорила в передаче, хочется уберечь молоденьких девочек от этого… средневековья», — отметила артистка.

Кроме того, Проклова сообщила, что была влюблена в своего обидчика и боялась рассказать о его поступках, так как он был уважаемым человеком, и не осуждала его тогда.

Как писал 5-tv.ru ранее, заслуженная артистка РСФСР Елена Проклова в шоу Леры Кудрявцевой призналась, что до сих пор боится мужчин из-за пережитого сексуального насилия в подростковом возрасте. Кинозвезду осудили Станислав Садальский, Марина Зудина, Яна Поплавская, Людмила Поргина, Лия Ахеджакова и другие.