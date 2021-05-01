🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 1 мая, для всех знаков зодиака

Ежедневный гороскоп на 5-tv.ru: сегодня, 1 мая, на убывающей Луне идеально подвести итоги прожитого месяца и заняться самообразованием. Любая новая информация сегодня принесет максимум пользы в ближайшем будущем. Не стоит быть слишком откровенными с окружающими — это может обернуться не в вашу пользу.

♈ Овен

Овен, все люди делятся на два типа: одни предпочитают записывать красивые фантазии в дневник, другие просто действуют. К какому из них принадлежите вы? Если вам подходит только второй вариант, смело беритесь за реализацию проекта мечты. 1 мая — начало месяца — идеальное для этого время.

Космический совет: настало время менять жизнь к лучшему — вперед!

♉ Телец

Телец, нет ничего хуже, когда человек прячет свои эмоции. Если хочется сегодня плакать — плачьте, смеяться — смейтесь! Просто быть собой — высшая ценность, доступная не каждому. Если вы хотите изменить жизнь к лучшему, начните действовать прямо сейчас. И помните: в любой ситуации слушайте внутренний голос.

Космический совет: будьте естественным — это важно.

♊ Близнецы

Близнецы, весь день вас будет преследовать ощущение дежавю. Это не плохо и не хорошо — просто вы бегаете по замкнутому кругу. Нет явных причин для беспокойства, но что-то вас все-таки тревожит. Звезды намекают: для того, чтобы разрешить спор, порой достаточно сделать один звонок. Сейчас вы точно знаете номер «спасителя».

Космический совет: прислушайтесь к мнению авторитета — дела пойдут в гору.

♋ Рак

Рак, вы слишком многого ждете от окружающих, из-за этого регулярно и терпите убытки. Может, стоит избавиться от этого бремени? То, что вы сейчас переживаете, безусловно, важно. Однако не стоит угнетать своими проблемами близких и требовать от них срочного вмешательства. Нет непреодолимых препятствий. Просто дайте время боли уняться.

Космический совет: не докучайте близким своими проблемами — будет хуже.

♌ Лев

Лев, вы слишком угнетены, чтобы сейчас растрачивать энергию по мелочам. Идеальный способ для вас провести 1 мая — уединиться на природе. Пусть на улице дождь и слякоть — медитируйте. Учитесь видеть прекрасное в мелочах, расслабляться и слушать тишину. Она — есть голос вашей души.

Космический совет: вам не о чем переживать. Знайте — справедливость есть.

♍ Дева

Дева, сегодня, 1 мая вам следует быть осторожными в высказываниях. Дело не в грубости или нарочитой лести, портящей отношения. Из-за недостатка знаний вы рискуете попасть в просак, который будет стоить вам репутации. У вас есть большой потенциал для роста. Однако не стоит с кем попало обсуждать важные, но еще нереализованные проекты.

Космический совет: пользуйтесь правилом «молчание — золото».

♎ Весы

Весы, если кто-то не смог решить трудную задачу, это не означает, что вы не сможете ее реализовать. Все возможно — главное, иметь цель и не бояться действовать. Именно сейчас вы готовы дать миру то, что ранее никто не видел. Ваши революционные идеи — двигатель прогресса. Поэтому не умаляйте своих достоинств.

Космический совет: действуйте смело — вас ждет успех.

♏ Скорпион

Скорпион, сегодня в вашу дверь может постучаться прошлое. Удивительно, но человек из прежней жизни подскажет, как вам достичь желаемого результата, а какие шаги заведут в тупик. Тем самым проводником может оказаться дальний родственник или даже человек, которого вы никогда не видели, но он о вас знал всегда. Будьте внимательны к сигналам извне.

Космический совет: не пренебрегайте советами окружающих.

♐ Стрелец

Стрелец, для вас 1 мая — день любви и заботы. Вы так много времени уделяете работе, что совершенно забыли про свое окружение. Порадуйте близких своим присутствием, помогите решить проблемы, и уладить конфликты. Будьте мудрее и снисходительнее.

Космический совет: простите близким обиды — они вас любят.

♑ Козерог

Козерог, когда вы думаете, что счастье зависит только от «мирских» вещей — сильно заблуждаетесь. Это проблема возникает всякий раз, когда вам чего-то не достает: денег, отношений с противоположным полом. Однако стоит начать мыслить глубже. Потратьте день на медитацию и наконец признайтесь себе в том, чего хотите на самом деле.

Космический совет: верьте, что ситуация исправится. Нужно только подождать.

♒ Водолей

Водолей, сегодня вам нужно быть предельно осторожными с людьми. Не торопите события: слушайте и внимайте — звезды сулят много интересного. В разговорах вы можете вдруг найти решение своей проблемы. Будьте внимательны.

Космический совет: не следует слепо верить людям — плохо кончится.

♊ Рыбы

Рыбы, 1 мая попытки контролировать все и всех вокруг обернутся против вас. Астрологи намекают: бывают периоды, когда бездействие полезнее действия. В редкие часы отдыха вы можете восстановить внутренний баланс, проанализировать прожитое и построить стратегию на будущее. Не стоит пренебрегать возможностью «перезагрузки».

Космический совет: оставьте дела и позвольте себе немного расслабиться.

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