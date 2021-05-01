Пан или пропал: что ждет знаки Восточного гороскопа в мае 2021 года?

Май 2021 года — идеальное время для новых начинаний и реализации самых смелых фантазий. Пусть обстановка в мире никого не пугает: чтобы изменить жизнь к лучшему достаточно лишь искренне поверить в свои способности и не сопротивляться Вселенной.

О том, что ждет разные знаки зодиака по Восточному гороскопу в ближайший месяц, рассказала астролог и эксперт в области китайской метафизики Елена Егорова.

Год Крысы

Читателей 5-tv.ru, рожденных в год Крысы, специалист предупреждает: в мае может возникнуть острое желание что-нибудь поменять в себе. Касается это не только покупки одежды, но и кардинальной смены образа в принципе. Отказывать себе в удовольствии попробовать что-то новенькое, конечно, не стоит. Вполне возможно, в этом месяце произойдет важная встреча. Выглядеть на ней нужно безупречно!

«Настало время брать на себя ответственность, принимать серьезные решения. Вас ожидает месяц свершений и побед, но будьте осторожны со своим здоровьем, а также аккуратны за рулем», — отметила Егорова.

Год Быка

Жажду перемен ощутят и Быки. Впрочем, даже если этим личностям будет лень встревать в авантюры, госпожа Неожиданность постучится в их двери сама. Этим людям стоит ожидать прибавления в семействе и положительных новостей от детей, если они уже есть.

«Возможно, также кого-то ждет собеседование или экзамен. Быки могут узнать о важном решении, которое изменит жизнь», — подчеркнула астролог.

Год Тигра

Тиграм стоит быть осторожнее с финансовыми операциями. Не каждая сделка может увенчаться успехом. Впрочем, если есть определенные познания в теме, действовать будет проще.

«Тигры будут стоять перед выбором, как распорядится бюджетом. Будьте внимательны. Лучше сделать выбор в пользу стабильности, а не в пользу иллюзорных свершений», — пояснила Елена Егорова.

Год Кролика

Рожденных в год Кролика людей может ожидать некоторое разочарование. Связано оно, скорее, с проблемами бытового плана. Впрочем, астролог призывает не отчаиваться.

«Возможно, кто-то попытается вмешаться в ваши отношения. Возможно, женщина, начальство или органы власти. Будьте внимательны и следите за здоровьем», — добавила эксперт.

Год Дракона

Драконов ожидают шумные вечеринки и тусовки в мае. Не исключено, что это будет свидание в каком-нибудь клубе и поездка с друзьями на море. Как бы то ни было — этим людям не стоит отказываться от представившихся возможностей.

«Осуществляйте все задуманное. Месяц прекрасный! Вы получите поддержку от руководства, а какая-то новость позволит вам выйти на новый уровень», — констатировала астролог.

Год Змеи

А вот Змеям лучше проявить максимальную собранность, сдержанность и вообще поменьше выходить из дома. Велик риск заболеть или оказаться втянутым в сомнительную авантюру. Главное в этом месяце — не доверять незнакомцам.

«Существует вероятность краж за спиной. Берегите здоровье, интеллектуальную и материальную собственность. Будьте сдержаны и не злоупотребляйте алкоголем. Не давайте в долг в этом месяце», — предупредила специалист.

Год Лошади

Не стоит поддаваться на провокации со стороны и рожденным в год Лошади персонам. Может назреть крупный конфликт, выйти из которого без потерь не удастся.

«Не стоит ввязываться в диалог, если он не конструктивен лично для вас. В противном случае вы можете потерять энергию и время. В этом месяце также нужно внимательно следить за питанием», — заявила Елена Егорова.

Год Козы

Людям, рожденным в год Козы, следует вспомнить о своих творческих способностях. Нестандартный подход к ситуации может существенно улучшить качество жизни: смелую идею обязательно оценят и проспонсируют.

«Вас ждет неслыханная популярность! Возможно, придется позаботиться о здоровье окружающих вас людей. Есть вероятность, что захотите начать дело, которым прежде никогда не занимались», — отметила астролог.

Год Обезьяны

Не менее динамичный месяц ожидает личностей, рожденных в год Обезьяны. Среди прочих дел может подвернуться возможность открыть собственный бизнес. Пренебрегать ею не стоит — сейчас хорошее время для заключения сделок.

«Смело беритесь за дело, вам окажут финансовую помощь — дадут кредит или появится инвестор», — добавила эксперт.

Год Петуха

Появившимся на свет в год Петуха лицам Елена Егорова советует чаще путешествовать. Новое окружение, новые места — все это дает прилив энергии.

«Вы можете поймать счастливый случай. Не упустите свою возможность стать популярным!» — сказала Егорова.

Год Собаки

Представители знака Собаки в мае 2021 года смогут увеличить свои гонорары. Прекрасные перемены ожидают и на личном фронте. У свободных девушек появятся шансы закрутить романы с интересными кавалерами.

«Самое время выйти в люди и показать себя!» — настаивает астролог.

Год Свиньи

Тем, кто родился в год Свиньи, так же как и Драконам Елена Егорова советует не отказываться от праздничных мероприятий и интересных поездок. В любой момент может произойти что-то важное, что изменит все вашу жизнь.

«Старайтесь больше отдыхать!» — рекомендовала эксперт.

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