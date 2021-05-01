Можно ли вылечить рак на четвертой стадии — объясняет онколог Мяснянкин

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Алина Потёмкина
Эксклюзив 3 425

Врач рассказал, как развитие медицины поменяло представления о лечении заболеваний этого вида.

Фото, видео: Depositphotos / vadimphoto1@gmail.com; 5-tv.ru

Развитие онкологической науки и персонализированный подход к лечению в корне изменили возможности современной медицины. Теперь стало возможным спасение пациентов с диагнозом рак даже на четвертой стадии заболевания. Об этом в беседе с 5-tv.ru рассказал онколог Михаил Мяснянкин.

«В настоящий момент не существует понятия „обреченный пациент с запущенной четвертой стадией“. Ведь онкологическая наука сейчас учитывает и биологию опухоли, и ее молекулярно-генетические особенности, что дает шанс лечения пациента даже с достаточно распространенным процессом по всему организму», — рассказал медик.

Для того чтобы лечение было успешным, по его словам, необходимо обращаться к врачу и проходить полную диагностику всего организма. Только при таком поведении пациента возможно его избавление от недуга.

Ранее 5-tv.ru объяснял, почему рак часто выявляют на последней стадии.

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