«Не могу говорить»: состояние страдающей онкологией Крючковой ухудшилось

Народная артистка РСФСР Светлана Крючкова отказалась общаться с журналистами, пытавшимися узнать о ее здоровье, сославшись на плохое самочувствие.

«Не могу с вами говорить, я болею», — сказал актриса сотрудникам издания «Собеседник» и бросила трубку.

Звезда «Большой перемены» уже несколько лет борется с раком легких: в 2015 году у нее обнаружили опухоль четвертой стадии. Актрису прооперировали, сейчас она регулярно проходит курсы химиотерапии, помогающие ей оставаться в ремиссии.

На днях во МХАТе имени Горького состоялась презентация новой книги Крючковой «Я у жизни ученица». Сама актриса на мероприятии не присутствовала, так как старается поменьше передвигаться в период пандемии. В режиме видеосвязи она рассказала поклонникам, что начала издавать книги и рассказывать про свою жизнь из-за того, что часто встречает искаженные факты.

«Пока я жива, а жить осталось не так уж много, будем смотреть правде в глаза, еще успею что-то сказать: с кем меня сталкивала жизнь, по каким ухабам носило, как я смогла выстоять без всякой поддержки. В 15 лет один человек посмотрел мою руку и сказал: „У тебя будет судьба, отличная от всех жителей этого города“. Я поверила и запомнила. <…> Мне постоянно пытались внушить, что я страшная и толстая. Ну, какая я толстая, когда всегда весила около 65 килограммов? Вот последние годы уже да — гормонами набита. За последний месяц только две терапии прошла», — призналась Крючкова.

Как ранее сообщал 5-tv.ru, 70-летняя Светлана Крючкова рассказала, что от верной гибели ее спас любимый питомец: в 2015 году поведение кота резко изменилось — он стал чаще проситься на руки, ложился на определенное место на теле и даже рычал. В результате обследования медики диагностировали у народной артистки 15-сантиметровую опухоль четвертой стадии.