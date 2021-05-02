«Головы оторваны»: Lexus влетел в бетонные ограждения на трассе в Хакасии (18+)
Инцидент произошел на ремонтируемом участке объездной автодороги под Абаканом.
Фото, видео: ВКонтакте @auto_khakasia
Lexus на полном ходу влетел в бетонные ограждения на трассе в Хакасии. Как сообщают очевидцы в социальных сетях, инцидент произошел на ремонтируемом участке объездной автодороги под Абаканом.
На кадрах, снятых свидетелями произошедшего, видно, что от мощного удара легковой седан превратился буквально в груду металла. Рядом с разбитым автомобилем лежат два тела — мужчины и женщины. По словам пользователей сети, погибшим оторвало головы.
«Головы оторваны… Видел? Люди лежат без голов, там прямо кишки», — в нецензурной форме комментируют очевидцы.
Других подробностей произошедшего нет. Обстоятельства ДТП выясняются.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что мужчину ударили по голове и два раза переехали на машине в Архангельске.
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