«Головы оторваны»: Lexus влетел в бетонные ограждения на трассе в Хакасии (18+)

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Василий Заика
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Инцидент произошел на ремонтируемом участке объездной автодороги под Абаканом.

Фото, видео: ВКонтакте @auto_khakasia

Lexus на полном ходу влетел в бетонные ограждения на трассе в Хакасии. Как сообщают очевидцы в социальных сетях, инцидент произошел на ремонтируемом участке объездной автодороги под Абаканом.

На кадрах, снятых свидетелями произошедшего, видно, что от мощного удара легковой седан превратился буквально в груду металла. Рядом с разбитым автомобилем лежат два тела — мужчины и женщины. По словам пользователей сети, погибшим оторвало головы.

«Головы оторваны… Видел? Люди лежат без голов, там прямо кишки», — в нецензурной форме комментируют очевидцы.

Других подробностей произошедшего нет. Обстоятельства ДТП выясняются.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что мужчину ударили по голове и два раза переехали на машине в Архангельске.

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