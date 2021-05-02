В сети появились архивные фотографии супруги принца Гарри Меган Маркл из 2000-х годов. На снимках герцогиня Сассекская предстала молодой, дерзкой и влюбленной девушкой в компании симпатичного парня — предположительно, бывшего бойфренда Карлоса Крутцфельда.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Velvey (@velvetcoke)

Поклонники голливудской актрисы, которая теперь является членом королевской семьи Британии, отметили, что в объятиях экс-возлюбленного Меган выглядит по-настоящему счастливой. Кроме того, очевидным им показалось, что спустя 20 лет и после рождения ребенка (сейчас Маркл беременна вторым) артистка почти не изменилась — сохранила свежие черты лица и стройность. Кадры с Крутцфельдом были опубликованы сообществом Velvetcoke в Instagram.

«Такая милая на этих фото»;

«Куколка, а мужчина чем-то похож на Тома Харди»;

«Кажется, она больше влюблена в него, чем он в нее»;

«О, нет, она что, не была невестой-девственницей?»

«У нее прекрасный вкус на мужчин!»

«Мег была горячей штучкой!» — пишут комментаторы.

Что касается отношений с мужчинами, брак с принцем Гарри — не первый для Меган Маркл. Прежде она была замужем за режиссером Тревором Энгельсоном. Пара распалась в 2016 году. После этого состоялось знакомство актрисы с герцогом Сассекским. В 2018 году знаменитости поженились, а в 2019-м у них родился сын Арчи. Недавно стало известно, что летом в семействе появится дочь.

Однако супружество с принцем оказалось для звезды испытанием. Год назад пара отказалась от королевских полномочий и переехала в США. А весной этого года состоялось скандальное интервью четы американской телеведущей Опре Уинфри, в котором герцоги обвинили британскую родню в расизме и других нечеловеческих проявлениях. Признания вызвали невероятный резонанс и больно ударили по имиджу монархии. По слухам, из-за Меган Гарри не общается с родным братом.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, почему Меган Маркл не поладила с принцем Уильямом.