Видео последних минут перед поножовщиной, в которой подозревается звезда «Пацанок»

В распоряжении 5-tv.ru оказалось эксклюзивное видео, снятое за несколько минут до поножовщины, которая, по данным источника 5-tv.ru, произошла на вечеринке диджея Яны Бородиной в Москве. На кадрах видно, как женская компания паркуется около дома знаменитости на Скобелевской улице, а после спокойно проходит в подъезд. По данным 5-tv.ru, девушки вернулись из ночного клуба.

По предварительным данным, в гости к Бородиной было приглашены три подруги, однако, вероятно, между двоими из них завязался конфликт. В результате одна из приглашенных ранила ножом другую в спину и руки. Пострадавшая — по данным 5-tv.ru, Марина Ефименко — была госпитализирована.

В нападении с ножом подозревается участница шоу «Пацанки» Ксению Милас. Ее разыскивают полицейские. Официальных комментариев правоохранительных органов пока не поступало.

Ксения Милас — экс-участница шоу «Пацанки-3», ведущая «Ревизорро», представительница ЛГБТ-сообщества.